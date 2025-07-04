Реванш Усик — Дюбуа на Уэмбли: как смотреть бой и сколько стоит трансляция

Александр Усик отвечает на вопросы журналистов. Кадр из видео

Уже 19 июля в Лондоне на "Уэмбли" состоится бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа. Это объединительный поединок: на кону четыре пояса WBA‑Super, WBC, WBO и IBF.

Трансляцию реванша будет вести платформа DAZN — матч предлагают через PPV‑пакет, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Стоимость пакета варьируется: около 59.99 долларов в США, 24.99 фунтов в Великобритании и примерно 19.99 долларов в других регионах, включая Украину.

В некоторых странах возможна бесплатная трансляция — DAZN предлагает пробный период на 7 дней, позволяющий посмотреть бой без дополнительной оплаты при условии отмены подписки до окончания.

Официальное промо реванша. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик — Дюбуа: как посмотреть бой-реванш

Болельщики, которые хотят смотреть в Европе, могут приобрести доступ через местные DAZN‑сервисы — например, 19.99 евро в большинстве европейских стран. Также популярны VPN‑решения для тех, кто находится за пределами зоны действия платформы.

Билеты на стадион "Уэмбли" уже поступили в продажу на Ticketmaster. Цены стартуют от 49.96 фунтов за обычные места и доходят до 249 фунтов за VIP‑пакет.

Даниэль Дюбуа готовится к реваншу. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Дополнительная интрига вечера бокса

Перед официальным поединком устроены крупные бои андеркарда, включая поединки Лоуренса Околие и Льюиса Эдмондсона, которые начнутся около 17:00 BST перед главным боем, назначенным на 20:00–22:00 по местному времени.

Это настоящий финал: Усик хочет вернуть статус абсолютного чемпиона, а Дюбуа стремится взять реванш. Эксперты считают украинца фаворитом противостояния. Однако британский боксер еще в первом поединке доказал, что ему есть что противопоставить чемпиону.

Напомним, уже в следующем году Александр Усик может снова выйти на ринг против Тайсона Фьюри, который бросил вызов украинцу.

При этом британский боксер озвучил несколько пунктов условий, выполнение которых сделает реальностью третий бой Усик — Фьюри.