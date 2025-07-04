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Главная Спорт Реванш Усик — Дюбуа — где, когда и как смотреть главный бой года

Реванш Усик — Дюбуа — где, когда и как смотреть главный бой года

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 16:22
Реванш Усик — Дюбуа на Уэмбли: как смотреть бой и сколько стоит трансляция
Александр Усик отвечает на вопросы журналистов. Кадр из видео

Уже 19 июля в Лондоне на "Уэмбли" состоится бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа. Это объединительный поединок: на кону четыре пояса WBA‑Super, WBC, WBO и IBF.

Трансляцию реванша будет вести платформа DAZN — матч предлагают через PPV‑пакет, сообщает портал Новини.LIVE.

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Стоимость пакета варьируется: около 59.99 долларов в США, 24.99 фунтов в Великобритании и примерно 19.99 долларов в других регионах, включая Украину. 

В некоторых странах возможна бесплатная трансляция — DAZN предлагает пробный период на 7 дней, позволяющий посмотреть бой без дополнительной оплаты при условии отмены подписки до окончания. 

Реванш Усика и Дюбуа
Официальное промо реванша. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик — Дюбуа: как посмотреть бой-реванш

Болельщики, которые хотят смотреть в Европе, могут приобрести доступ через местные DAZN‑сервисы — например, 19.99 евро в большинстве европейских стран. Также популярны VPN‑решения для тех, кто находится за пределами зоны действия платформы.

Билеты на стадион "Уэмбли" уже поступили в продажу на Ticketmaster. Цены стартуют от 49.96 фунтов за обычные места и доходят до 249 фунтов за VIP‑пакет.  

Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа готовится к реваншу. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Дополнительная интрига вечера бокса 

Перед официальным поединком устроены крупные бои андеркарда, включая поединки Лоуренса Околие и Льюиса Эдмондсона, которые начнутся около 17:00 BST перед главным боем, назначенным на 20:00–22:00 по местному времени.

Это настоящий финал: Усик хочет вернуть статус абсолютного чемпиона, а Дюбуа стремится взять реванш. Эксперты считают украинца фаворитом противостояния. Однако британский боксер еще в первом поединке доказал, что ему есть что противопоставить чемпиону. 

Напомним, уже в следующем году Александр Усик может снова выйти на ринг против Тайсона Фьюри, который бросил вызов украинцу. 

При этом британский боксер озвучил несколько пунктов условий, выполнение которых сделает реальностью третий бой Усик — Фьюри. 

спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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