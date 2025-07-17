Усик примерил образ Гетьмана Украины и снова выиграл битву взглядов

Новый образ Александра Усика. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

На пресс-конференции перед главным боем года Александр Усик снова оказался в центре внимания. Украинский боксер снова примерил символический образ.

Усик вышел на встречу с прессой в образе украинского гетмана Павла Скоропадского, сообщает "Трибуна".

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Гетьман Павел Скоропадский — фигура неоднозначная, но точно не случайная. Он руководил Украинской державой в 1918 году и остался в истории как человек, пытавшийся удержать государственность в хаосе Первой Мировой войны. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик не объяснил свой выбор напрямую, но посыл был ясен: за ним оказались историческая глубина и ответственность за будущий результат.

Гетьман Павел Скоропадский. Фото: "Трибуна"

Что сказали Усик и Дюбуа

Пресс-конференция прошла в напряженной, но уважительной атмосфере. Британец Даниэль Дюбуа выглядел собранным, но не скрывал удивления. Усик же был спокоен и сосредоточен, не теряя харизмы. Он говорил не столько о сопернике, сколько о своей готовности быть настоящим украинцем — в каждом бою, в каждом жесте.

"Вы считаете меня старым? Я не старый, мне всего 38 лет. Это не возраст старого человека. Увидимся на ринге. Не гоните лошадей", — заявил Усик.

Дюбую снова проиграл битву взглядов. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Даниэля Дюбуа обидели слова менеджера украинского боксера Эгиса Климаса о том, что стиль британца, как и он сам, не изменились после первой встречи с Александром Усиком. В итоге и сам Дюбуа, и его команда, посвятили свое время на пресс-конференции опровержению заявления Климаса. Не известно, верит ли в эти слова сам Даниэль, но на "битве взглядов" он снова отвернулся первым.

Александр Усик реагирует на вопросы. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бой за абсолют между 38-летним Усиком и 27-летним Дюбуа состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это будет их вторая встреча: в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде на арене во Вроцлаве.

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