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Главная Спорт Усик примерил костюм известного исторического героя — кто им стал

Усик примерил костюм известного исторического героя — кто им стал

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 17:03
Усик примерил образ Гетьмана Украины и снова выиграл битву взглядов
Новый образ Александра Усика. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

На пресс-конференции перед главным боем года Александр Усик снова оказался в центре внимания. Украинский боксер снова примерил символический образ. 

Усик вышел на встречу с прессой в образе украинского гетмана Павла Скоропадского, сообщает "Трибуна".

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Гетьман Павел Скоропадский — фигура неоднозначная, но точно не случайная. Он руководил Украинской державой в 1918 году и остался в истории как человек, пытавшийся удержать государственность в хаосе Первой Мировой войны. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик не объяснил свой выбор напрямую, но посыл был ясен: за ним оказались историческая глубина и ответственность за будущий результат. 

Павел Скоропадский
Гетьман Павел Скоропадский. Фото: "Трибуна"

Что сказали Усик и Дюбуа 

Пресс-конференция прошла в напряженной, но уважительной атмосфере. Британец Даниэль Дюбуа выглядел собранным, но не скрывал удивления. Усик же был спокоен и сосредоточен, не теряя харизмы. Он говорил не столько о сопернике, сколько о своей готовности быть настоящим украинцем — в каждом бою, в каждом жесте.

"Вы считаете меня старым? Я не старый, мне всего 38 лет. Это не возраст старого человека. Увидимся на ринге. Не гоните лошадей", — заявил Усик.  

Александр Усик и Даниэль Дюбуа
Дюбую снова проиграл битву взглядов. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Даниэля Дюбуа обидели слова менеджера украинского боксера Эгиса Климаса о том, что стиль британца, как и он сам, не изменились после первой встречи с Александром Усиком. В итоге и сам Дюбуа, и его команда, посвятили свое время на пресс-конференции опровержению заявления Климаса. Не известно, верит ли в эти слова сам Даниэль, но на "битве взглядов" он снова отвернулся первым. 

Александр Усик
Александр Усик реагирует на вопросы. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бой за абсолют между 38-летним Усиком и 27-летним Дюбуа состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это будет их вторая встреча: в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде на арене во Вроцлаве.

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" попал в неприятности у себя в стране. 

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Правило исполнения пенальти и пользования системой VAR в ближайшее время могут измениться

спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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