Мудрик может вернуться на поле быстрее, чем ожидалось

Михаил Мудрик отвечает на вопросы. Кадр из видео

Футбольная Ассоциация Англии предъявила официальное обвинение игроку сборной Украины Михаилу Мудрику по делу о нарушении антидопинговых правил. В организме футболиста "Челси" был обнаружен мельдоний.

Это вещество запрещено в профессиональном спорте, сообщает Guardian.

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Когда Мудрик вернется на поле

При сотрудничестве с комиссией и частичном признании вины украинский вингер может рассчитывать на сокращение срока. По оптимистичному сценарию он вернется на поле весной 2026 года. Если же дело пойдет по жесткому пути, дисквалификация продлится до конца 2028 года.

Михаил Мудрик в сборной Украины. Кадр из видео

Пока Мудрик отстранен от тренировок и матчей, клуб продолжает выплачивать ему зарплату. Кроме того, "Шахтер", бывший клуб футболиста, может не получить бонусные выплаты, предусмотренные контрактом. Все зависит от того, сколько времени Мудрик проведет вне игры и как будет развиваться юридическая часть истории.

Футболист уже привлек к делу известную юридическую фирму, ранее защищавшую Поля Погба. Это говорит о серьезном подходе и попытке сократить санкции. Важно и то, что в публичных заявлениях Мудрик не отрицал сам факт наличия вещества, но утверждает, что не принимал его осознанно.

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