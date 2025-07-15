Экс-игрока Динамо объявили в розыск — он скрывается от полиции

Экс-футболиста киевского Динамо объявили в розыск
Бывший 41-летний форвард киевского "Динамо" Клебер имеет проблемы в родной Бразилии. Cуд города Кантажен выдал ордер на его арест.
Об этом сообщил портал ge.globo.com со ссылкой на решение суда.
Клебера объявили в розыск
Бывшего футболиста чемпионата Украины объявили в розыск из-за неуплаты алиментов. По данным источников, задолженность накапливалась с 2020 года, превысила 2 млн бразильских реалов, что составляет примерно 310 тысяч евро.
Суд постановил, что Клебер должен провести 60 дней за решеткой, если не погасит долг полностью.
Клебер выступал в "Динамо" с 2004 по 2008 год, провел за клуб 105 матчей, забив 36 голов и отдав шесть ассистов. В составе киевлян бразилец становился чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка.
После "Динамо" он играл за бразильские "Палмейрас", где был звездой клуба, и "Крузейро", а последним клубом в его карьере был американский "Остин Болд" (2019-2021).
Отметим, что в 2023 году Клебера обвиняли в нападении на работников АЗС в Бразилии, но тогда дело удалось замять.
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