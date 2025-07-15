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Главная Спорт Лидер Шахтера готов уехать из Украины из-за трансфера в Италию

Лидер Шахтера готов уехать из Украины из-за трансфера в Италию

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 11:23
Лидер Шахтера заинтересовал три клуба итальянской Серии А
Эгиналдо (справа) празднует гол. Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Эгиналдо может сменить чемпионат уже этим летом. Известно, 20-летний игрок оказался в шорт-листе итальянского клуба "Торино".

"Быки" готовы заплатить за бразильца около 10 млн евро, сообщает Diário de Transferências.

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Интерес к футболисту "Шахтера" проявляют не только "Торино". За ситуацией с Эгиналдо следят также "Аталанта" и "Болонья". В обеих командах ищут атакующего полузащитника с креативным стилем, и бразилец из УПЛ подходит под профиль. 

Эгиналдо
Эгиналдо в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Трансфер Эгиналду из "Шахтера"

В стане "горняков" пока не делают официальных заявлений, но в окружении игрока подтверждают наличие диалога с представителями клубов Серии А. Сам футболист открыт к новому вызову, если стороны смогут договориться.

Источники утверждают, что "Торино" уже направил запрос и прорабатывает вариант летнего трансфера. Бразильский стиль игры, результативность и молодость Эгиналдо делают его интересным активом для роста в Европе. 

Эгиналдо
Эгиналдо работает на тренировке. Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Эгиналдо перешел в "Шахтер" в январе 2023 года из "Мадуэйры". В составе донецкого клуба он быстро стал одним из самых заметных исполнителей. В сезоне 2024/25 бразилец провел 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач, став одним из ключевых игроков атакующей линии команды.

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спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Торино
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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