Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик получит большие деньги за реванш с Дюбуа, известна сумма

Усик получит большие деньги за реванш с Дюбуа, известна сумма

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 10:40
Усик и Дюбуа поделят астрономическую сумму за реванш
Александр Усик в Лондоне. Фото: instagram.com/usykaa/

Уже на этой неделе, 19 июля 2025 года, в Лондоне состоится один из самых громких боксерских боев года. Болельщики увидят реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. 

Оба боксера заработают за этот поединок рекордный гонорар, сообщает Independent

Реклама
Читайте также:

Первый поединок завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде, но британская сторона настаивала на пересмотре результата из-за спорного эпизода с ударом ниже пояса. 

Александр Усик
Александр Усик и миллиардер Ричард Брэнсон. Фото: instagram.com/usykaa/

Бой пройдет на легендарном стадионе "Уэмбли" и определит имя абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Усик выйдет на ринг в статусе обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO, тогда как Дюбуа будет защищать пояс IBF.

Сколько заработает Усик за бой

Стала известна и финансовая сторона события: общий призовой фонд боя составит 203,5 млн долларов. Эти деньги разделят между собой два боксера в зависимости от договоренностей.

Украинец получит за участие 132,28 млн. Это рекордная сумма в его профессиональной карьере. Она значительно превышает предыдущие гонорары чемпиона и подчеркивает статус боя. Даниэль Дюбуа заработает 71,22 млн, и это тоже самый большой гонорар за карьеру британского супертяжеловеса. 

Напомним, перед реваншем Усика с Дюбуа украинская звезда Кира Макогоненко проведет выставочный бой

Лидер сборной Украины Илья Забарный огласил главное условие, при выполнении которого он готов переехать в Париж. 

спорт Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации