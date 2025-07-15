Усик и Дюбуа поделят астрономическую сумму за реванш

Александр Усик в Лондоне. Фото: instagram.com/usykaa/

Уже на этой неделе, 19 июля 2025 года, в Лондоне состоится один из самых громких боксерских боев года. Болельщики увидят реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Оба боксера заработают за этот поединок рекордный гонорар, сообщает Independent.

Реклама

Читайте также:

Первый поединок завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде, но британская сторона настаивала на пересмотре результата из-за спорного эпизода с ударом ниже пояса.

Александр Усик и миллиардер Ричард Брэнсон. Фото: instagram.com/usykaa/

Бой пройдет на легендарном стадионе "Уэмбли" и определит имя абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Усик выйдет на ринг в статусе обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO, тогда как Дюбуа будет защищать пояс IBF.

Сколько заработает Усик за бой

Стала известна и финансовая сторона события: общий призовой фонд боя составит 203,5 млн долларов. Эти деньги разделят между собой два боксера в зависимости от договоренностей.

Украинец получит за участие 132,28 млн. Это рекордная сумма в его профессиональной карьере. Она значительно превышает предыдущие гонорары чемпиона и подчеркивает статус боя. Даниэль Дюбуа заработает 71,22 млн, и это тоже самый большой гонорар за карьеру британского супертяжеловеса.

Напомним, перед реваншем Усика с Дюбуа украинская звезда Кира Макогоненко проведет выставочный бой.

Лидер сборной Украины Илья Забарный огласил главное условие, при выполнении которого он готов переехать в Париж.