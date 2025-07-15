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Главная Спорт Чемпионка Макогоненко показала идеальное тело перед важным боем

Чемпионка Макогоненко показала идеальное тело перед важным боем

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 10:09
Как Кира Макогоненко готовится к бою на тренировке Усика
Кира Макогоненко перед спаррингом. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Украинская звезда бокса Кира Макогоненко поделилась деталями своего участия в выставочном бое. Он состоится в рамках открытой тренировки Александра Усика и Даниэля Дюбуа перед реваншем спортсменок.

Кира подчеркнула что это будет не любительский бой, а выставочное сражение по профессиональной формуле, сообщает в Instagram Федерация бокса Украины. 

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Кира Макогоненко отдельно отметила, что такой опыт для нее особенно важен в преддверии серьезных поединков. Юная 17-летняя спортсменка рассказала, что почувствовала невероятную радость когда узнала о приглашении в открытое мероприятие Усика и Дюбуа. Девушка выразила благодарность команде Усика своей команде и отцу за эту возможность. 

Кира Макогоненко
Анонс боя Макогоненко. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Что известно о Кире Макогоненко

Украинка отметила что профессиональный спорт является частью ее молодости, и ей приходится от чего-то отказываться, но это необходимая цена ради результата и роста.

Кира Макогоненко
Кира Макогоненко в Лондоне. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Она призналась что в качестве примера для себя выбирает себя саму и каждый день вместе с отцом и командой стремится становиться лучше и идти к новым вершинам.

"Желаю Александру, безусловно, победы. Чтобы бой прошел хорошо, красиво и главное – без травм. Александр Усик – легенда", — заявила спортсменка. 

Кира Макогоненко
Кира Макогоненко позирует в зале. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

Кира Макогоненко — одна из самых ярких молодых звезд украинского бокса. Уроженка Харькова, она с ранних лет тренируется под руководством своего отца. Кира становилась чемпионкой мира и Европы среди молодежи, завоевывала медали на международных турнирах, а ее стиль и харизма принесли ей тысячи поклонников. 

Кира Макогоненко
Кира Макогоненко в вышиванке. Фото: instagram.com/kiramakogonenko/

В 2024 году Кира начала переход в профессиональный бокс, оставаясь при этом символом нового поколения спортсменок Украины. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный поставил ультиматум по поводу своего возможного трансфера из английского "Борнмута". 

"Шахтер" готов отдать в аренду молодого воспитанника, который известен не только спортивным мастерством, но и антропометрическими данными. 

спорт бокс Лондон Кира Макогоненко Олимпийская сборная Украины
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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