Забарный поставил ультиматум по поводу трансфера из Борнмута

Забарный показал характер в переговорах о трансфере из Борнмута
Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный стал главной темой для обсуждения во Франции. Он поставил жесткое условие для перехода в "ПСЖ".
Игрок потребовал, чтобы в команде не было российского голкипера Матвея Сафонова, сообщает "ТаТоТаке".
Руководство "ПСЖ" всерьез рассматривало трансфер Забарного и даже согласовало с ним условия контракта. Однако украинец дал понять, что не будет выступать в одной команде с представителем страны-агрессора. Парижане готовы были отправить Сафонова в аренду, чтобы завершить сделку.
Где будет играть Забарный
Тем не менее сам трансфер пока застопорился. "Борнмут" требует за Забарного 70 млн евро, а "ПСЖ" предлагал около 60. Несмотря на заинтересованность обеих сторон, переговоры оказались в подвешенном состоянии.
Забарный является воспитанником "Динамо", одним из лидеров сборной Украины и ключевым игроком "Борнмута" в сезоне 2024/25. Он провел 39 матчей и вошел в число лучших защитников чемпионата по статистике. Ранее он уже попадал в шорт-листы ведущих клубов АПЛ.
Напомним, в киевском "Динамо" может появиться мощный и выносливый иностранный защитник.
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