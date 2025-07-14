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Главная Спорт Забарный показал характер в переговорах о трансфере из Борнмута

Забарный показал характер в переговорах о трансфере из Борнмута

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 14:18
Забарный поставил ультиматум по поводу трансфера из Борнмута
Илья Забарный благодарит болельщиков английской команды. Фото: instagram.com/afcb/

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный стал главной темой для обсуждения во Франции. Он поставил жесткое условие для перехода в "ПСЖ".

Игрок потребовал, чтобы в команде не было российского голкипера Матвея Сафонова, сообщает "ТаТоТаке".

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Руководство "ПСЖ" всерьез рассматривало трансфер Забарного и даже согласовало с ним условия контракта. Однако украинец дал понять, что не будет выступать в одной команде с представителем страны-агрессора. Парижане готовы были отправить Сафонова в аренду, чтобы завершить сделку. 

Где будет играть Забарный

Тем не менее сам трансфер пока застопорился. "Борнмут" требует за Забарного 70 млн евро, а "ПСЖ" предлагал около 60. Несмотря на заинтересованность обеих сторон, переговоры оказались в подвешенном состоянии. 

Илья Забарный
Илья Забарный с болельщиками "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb/

Забарный является воспитанником "Динамо", одним из лидеров сборной Украины и ключевым игроком "Борнмута" в сезоне 2024/25. Он провел 39 матчей и вошел в число лучших защитников чемпионата по статистике. Ранее он уже попадал в шорт-листы ведущих клубов АПЛ. 

Напомним, в киевском "Динамо" может появиться мощный и выносливый иностранный защитник

В финале КЧМ произошел инцидент, который вызвал обсуждение во всем спортивном мире. 

У Луиса Энрике не выдержали нервы во время разгрома "ПСЖ" от лондонского "Челси". 

Наставник "синих" Энцо Мареска назвал фактор, который помог его команде доминировать в игре с парижанами. 

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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