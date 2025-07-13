Бенфика готов продать Трубина, уже есть потенциальный покупатель

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Португальская "Бенфика" готова расстаться с игроком сборной Украины Анатолием Трубиным. Трансфер возможен уже на следующей неделе после окончания Клубного чемпионата мира-2025.

Согласно данным Record, португальский клуб намерен получить максимальную компенсацию, ведь цена украинца существенно выросла.

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Анатолий Трубин выразил желание попробовать себя в АПЛ, а "Шахтер" получил право на 40% от суммы будущего трансфера. Источники утверждают, что "Бенфика" уже выставила его на трансфер, и уже есть интерес потенциальных покупателей.

Трубин стал одним из лидеров "Бенфики"

На Клубном чемпионате мира-2025 украинец принял участие в четырех матчах, пропустив шесть мячей и дважды сохранив ворота "на ноль". Особенно ярко он проявился в матче против мюнхенской "Баварии", где получил звание лучшего игрока встречи и заслужил лестные слова от Мануэля Нойера.

Анатолий Трубин в воротах. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

За сезон 2024/25 Трубин отстоял в 51 поединке во всех турнирах, пропустил 54 гола и оформил 21 "сухой" матч. Такие цифры убеждают "Бенфику" в том, что сейчас нужно действовать и продать игрока. Игроком уже интересуется клуб из Англии, который пока не называют.

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