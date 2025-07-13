Конфликт между агентом Судакова и Шахтером набирает обороты

Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Трансфер Георгия Судакова в европейский клуб снова оказался под угрозой. Футболист сборной Украины так и не перешел в "Наполи", который долгое время им интересовался.

Последний выпуск YouTube-шоу BurBuzz стал поводом для громкой дискуссии.

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Журналист Игорь Бурбас обвинил одного из топ-менеджеров "Шахтера" в сливе важной информации, которая могла сорвать переход украинского полузащитника в "Наполи". Судя по деталям, речь шла о конкретных суммах и сроках контракта, которые позже всплыли в материале итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Детали конфликта по поводу Судакова

Итальянский журналист якобы опубликовал все данные по сделке: пятилетний контракт, зарплата 2 миллиона евро в год, отступные в размере 40 миллионов. После этого переговоры были приостановлены, а "Наполи" утратил доверие к партнерам по сделке. Сам Ди Марцио, по словам Бурбаса, позже продемонстрировал переписку с представителем "Шахтера", ставшую источником утечки.

Георгий Судаков работает с мячом. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Неизвестно, кто именно из менеджеров донецкого клуба передал информацию. В фокусе подозрений оказались спортивный директор Дарио Срна и гендиректор Сергей Палкин. Именно их Бурбас упомянул как фигурантов возможного внутреннего конфликта в клубе. Однако по-настоящему резонансным стало не это, а возможная связь журналиста с влиятельным футбольным агентом Вадимом Шаблием.

Шаблий представляет интересы Георгия Судакова и владеет агентством Prostar. В футбольных кругах обсуждают, не стоит ли он за этой информационной атакой. Бурбас — один из тех, кто регулярно выступает с критикой в адрес менеджмента "Шахтера", а тон его высказываний нередко совпадает с интересами определённых агентов.

По одной из версий, Шаблий может быть недоволен тем, что "Шахтер" больше не рассматривает его как приоритетного партнера. Вполне вероятно, что клуб получил выгодные предложения от других агентств. Согласно инсайдам, в ближайшее время стоит ожидать волну критики в адрес Срны и Палкина со стороны приближенных к Prostar спикеров.

Напомним, защитник сборной Украины этим летом может стать футболистом "Ньюкасла".

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