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Главная Спорт Белодед поразила фотографиями отдыха в Армении

Белодед поразила фотографиями отдыха в Армении

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 09:08
Белодед уехала в Армению на фоне слухов о паузе в дзюдо
Дарья Белодед позирует на природе. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Известная украинская спортсменка Дарья Белодед после Олимпиады в Париже не радовала болельщиков стабильными результатами. Неизвестно, останется ли она вообще в виде спорта, который принес дзюдоистке всемирную славу.

Пока фаны Дарьи гадают, чем она удивит дальше, Белодед отправилась в отпуск в далекую Армению и показала фотографии из этой поездки на своей странице в Instagram.

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На снимках 24-летней Дарьи Белодед оказались монастыри, склоны, пекарня и тишина, столь редкая в ее насыщенной карьере. На одной из фотографий спортсменка позирует с улыбкой и огромным букетом цветов, что придает еще большую загадочность ее поездке. 

Дарья Белодед
Дарья Белодед в Армении. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Сложный год для Белодед

За последние месяцы Дарья почти не участвовала в крупных соревнованиях по дзюдо. В заявке сборной Украины на чемпионат Европы 2025 года ее имени не оказалось. Причины официально не комментировались, но очевидно, что спортсменка взяла паузу в привычном графике. 

Дарья Белодед
Как Белодед проводит отпуск. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Весной Дарья дебютировала в другом виде спорта — футболе. Она подписала контракт с женской командой харьковского клуба "Металлист 1925" и даже сыграла в одном из товарищеских матчей, вызвав волну обсуждений. Белодед тогда подчеркнула, что не завершает карьеру в дзюдо, но хочет попробовать что-то новое. 

Дарья Белодед
Дарья Белодед с цветами. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Дарья Белодед — олимпийская бронзовая призерка Токио‑2020, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. Она остается одной из самых узнаваемых украинских спортсменок. 

Напомним, у другой украинской спортсменки — Ярославы Магучих — появилась сильная конкурентка, которая готова отобрать титул королевы легкой атлетики. 

Лидер сборной Украины оказался в списке трансферного интереса одного из самых богатых клубов Англии. 

Украинские болельщики смогут посмотреть реванш Усика с Дюбуа, однако бесплатных трансляций боя не предвидится. 

спорт Армения футбол Дарья Белодед Дзюдо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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