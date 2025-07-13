Білодід поїхала до Вірменії на тлі чуток про паузу в дзюдо

Білодід вразила фотографіями відпочинку у Вірменії
Відома українська спортсменка Дар'я Білодід після Олімпіади в Парижі не радувала вболівальників стабільними результатами. Невідомо, чи залишиться вона взагалі у виді спорту, який приніс дзюдоїстці всесвітню славу.
Поки фани Дар'ї гадають, чим вона здивує далі, Білодід вирушила у відпустку в далеку Вірменію та показала фотографії з цієї поїздки на своїй сторінці в Instagram.
На знімках 24-річної Дар'ї Білодід опинилися монастирі, схили, пекарня і тиша, настільки рідкісна в її насиченій кар'єрі. На одній з фотографій спортсменка позує з посмішкою та величезним букетом квітів, що надає ще більшої загадковості її поїздці.
Складний рік для Білодід
За останні місяці Дар'я майже не брала участі у великих змаганнях із дзюдо. У заявці збірної України на чемпіонат Європи 2025 року її імені не виявилося. Причини офіційно не коментувалися, але очевидно, що спортсменка взяла паузу у звичному графіку.
Навесні Дар'я дебютувала в іншому виді спорту — футболі. Вона підписала контракт із жіночою командою харківського клубу "Металіст 1925" та навіть зіграла в одному з товариських матчів, викликавши хвилю обговорень. Білодід тоді підкреслила, що не завершує кар'єру в дзюдо, але хоче спробувати щось нове.
Дар'я Білодід — олімпійська бронзова призерка Токіо-2020, дворазова чемпіонка світу та триразова чемпіонка Європи. Вона залишається однією з найбільш упізнаваних українських спортсменок.
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