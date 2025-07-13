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Головна Спорт Білодід вразила фотографіями відпочинку у Вірменії

Білодід вразила фотографіями відпочинку у Вірменії

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 09:08
Білодід поїхала до Вірменії на тлі чуток про паузу в дзюдо
Дар'я Білодід позує на природі. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Відома українська спортсменка Дар'я Білодід після Олімпіади в Парижі не радувала вболівальників стабільними результатами. Невідомо, чи залишиться вона взагалі у виді спорту, який приніс дзюдоїстці всесвітню славу.

Поки фани Дар'ї гадають, чим вона здивує далі, Білодід вирушила у відпустку в далеку Вірменію та показала фотографії з цієї поїздки на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках 24-річної Дар'ї Білодід опинилися монастирі, схили, пекарня і тиша, настільки рідкісна в її насиченій кар'єрі. На одній з фотографій спортсменка позує з посмішкою та величезним букетом квітів, що надає ще більшої загадковості її поїздці.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід у Вірменії. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Складний рік для Білодід

За останні місяці Дар'я майже не брала участі у великих змаганнях із дзюдо. У заявці збірної України на чемпіонат Європи 2025 року її імені не виявилося. Причини офіційно не коментувалися, але очевидно, що спортсменка взяла паузу у звичному графіку.

Дарья Белодед
Як Білодід проводить відпустку. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Навесні Дар'я дебютувала в іншому виді спорту — футболі. Вона підписала контракт із жіночою командою харківського клубу "Металіст 1925" та навіть зіграла в одному з товариських матчів, викликавши хвилю обговорень. Білодід тоді підкреслила, що не завершує кар'єру в дзюдо, але хоче спробувати щось нове.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід із квітами. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Дар'я Білодід — олімпійська бронзова призерка Токіо-2020, дворазова чемпіонка світу та триразова чемпіонка Європи. Вона залишається однією з найбільш упізнаваних українських спортсменок.

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спорт Вірменія футбол Дар'я Білодід Дзюдо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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