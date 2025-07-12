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Головна Спорт Англійський гранд включився в боротьбу за зірку збірної України

Англійський гранд включився в боротьбу за зірку збірної України

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 18:15
Новий претендент на Забарного готовий заплатити за гравця величезні гроші
Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: instagram.com/afcb/

Французький "ПСЖ" більше не претендує на українського захисника Іллю Забарного. Клуб офіційно припинив переговори з "Борнмутом" через обмеження фінансового fair play.

Парижани зробили дві пропозиції, остання з яких наближалася до позначки 60 млн євро, але отримали відмову, повідомляє видання PF.

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Англійський клуб не має наміру знижувати ціну та продовжує наполягати на сумі в 70 млн, вважаючи Іллю Забарного ключовим активом. На тлі цієї відмови до трансферних перегонів долучився "Ньюкасл". За інформацією з британських джерел, "сороки" розглядають Забарного як пріоритетну ціль і готові виконати умови "Борнмута". У клубі впевнені, що сума в 70 млн виправдана з огляду на вік гравця, його прогрес в АПЛ та потенціал у довгостроковій перспективі.

Де виступатиме Забарний

Переговори між "Ньюкаслом" та представниками гравця вже почалися, хоча офіційного запиту в "Борнмут" на момент публікації ще не надійшло. Очікується, що угода може прискоритися найближчими днями, особливо якщо конкуренти з АПЛ не вступлять у боротьбу. Серед можливих претендентів також згадуються "Манчестер Юнайтед" та "Манчестер Сіті", але їхній інтерес поки що має пасивний характер.

Илья Забарный
Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/afcb/

Забарний, за даними інсайдерів, відкритий до переїзду в більш амбітний клуб. Він зберігає повну концентрацію на підготовці до нового сезону, але його оточення вже вивчає потенційні умови контракту та варіанти адаптації в іншому місті. Трансфер може стати рекордним в історії українських захисників.

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спорт футбол Футбол трансфери Ньюкасл Юнайтед Ілля Забарний Борнмут
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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