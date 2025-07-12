Дві ведучі DAZN посперечалися через глибоке декольте — фото

Ведуча DAZN Елеонора Інкардона. Фото: instagram.com/eleonoraincardona/

Ексфутболістка та телекоментатор Валентина Мачері різко розкритикувала зовнішній вигляд ведучої DAZN Елеонори Інкардони, заявивши, що глибоке декольте не відповідає професійному рівню спортивної журналістики.

Конфлікт розгорівся в прямому ефірі клубного чемпіонату світу, коли Інкардона брала інтерв'ю в одного з гравців, повідомляє The Sun.

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Валентина Мачері на відпочинку. Фото: Instagram

Валентина Мачері підкреслила, що, попри право жінок мати спокусливий вигляд, необхідний "клас" в одязі для спортивних ефірів.

"В Італії часто можна спостерігати принцип "спокуса продає", але якщо ти хочеш вести діалог на рівних із тренерами та футболістами, таке вбрання цьому не сприяє", — заявила вона.

Валентина Мачері та Ганс-Дітер Флік. Фото: Instagram

Конфлікт ведучих набирає обертів

Елеонора Інкардона у відповідь на критику заявила, що нікому не нав'язує свій стиль і вважає за краще зосереджуватися на змісті інтерв'ю, а не на своїй зовнішності. Вона зазначила, що DAZN цінує професіоналізм та права ведучих самій обирати образ, який допомагає їм почуватися впевнено.

Елеонора Інкардона під час роботи. Фото: instagram.com/eleonoraincardona/

Інцидент викликав бурю обговорень у соціальних мережах. Одні підтримують Мачері, вважаючи, що одяг ведучих має підкреслювати їхню експертність, а не відвертати увагу. Інші виступають на боці Інкардони, нагадуючи, що зовнішність — форма самовираження, і вона не повинна заважати якісній роботі.

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