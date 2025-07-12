Дві ведучі DAZN посперечалися через глибоке декольте — фото

Дві спортивні ведучі посперечалися через глибоке декольте
Ексфутболістка та телекоментатор Валентина Мачері різко розкритикувала зовнішній вигляд ведучої DAZN Елеонори Інкардони, заявивши, що глибоке декольте не відповідає професійному рівню спортивної журналістики.
Конфлікт розгорівся в прямому ефірі клубного чемпіонату світу, коли Інкардона брала інтерв'ю в одного з гравців, повідомляє The Sun.
Валентина Мачері підкреслила, що, попри право жінок мати спокусливий вигляд, необхідний "клас" в одязі для спортивних ефірів.
"В Італії часто можна спостерігати принцип "спокуса продає", але якщо ти хочеш вести діалог на рівних із тренерами та футболістами, таке вбрання цьому не сприяє", — заявила вона.
Конфлікт ведучих набирає обертів
Елеонора Інкардона у відповідь на критику заявила, що нікому не нав'язує свій стиль і вважає за краще зосереджуватися на змісті інтерв'ю, а не на своїй зовнішності. Вона зазначила, що DAZN цінує професіоналізм та права ведучих самій обирати образ, який допомагає їм почуватися впевнено.
Інцидент викликав бурю обговорень у соціальних мережах. Одні підтримують Мачері, вважаючи, що одяг ведучих має підкреслювати їхню експертність, а не відвертати увагу. Інші виступають на боці Інкардони, нагадуючи, що зовнішність — форма самовираження, і вона не повинна заважати якісній роботі.
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