Левандовський та Щенсний підтримали Ламіна Ямаля в несподіваний спосіб

Роберт Левандовський із дружиною на пляжі. Фото: instagram.com/_rl9

Одразу два футболісти каталонської "Барселони" взяли участь у челенджі, який викликав неоднозначну реакцію серед уболівальників команди.

Воротар Войцех Щенсний та форвард Роберт Левандовський постали в новому образі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Футболісти каталонської "Барселони" вийшли з відпустки та почали готуватися до сезону 2025/2026. Два футболісти команди здивували й партнерів, і вболівальників новим виглядом. Роберт Левандовський та Войцех Щенсний стали блондинами.

Роберт Левандовський перед підготовкою до сезону. Фото: instagram.com/_rl9

Гравці збірної Польщі відсвяткували продовження контракту з "Барселоною". Думки вболівальників з приводу нових образів Роберта та Войцеха розділилися. Однак це не перший подібний випадок у світі спорту.

Войцех Щенсний тепер має такий вигляд. Фото: instagram.com/wojciech.szczesny1/

Футбольні флешмоби

Під час чемпіонату світу 1998 року гравці збірної Франції зробили символічний крок: після виходу в півфінал частина команди, зокрема Лоран Блан, Фаб'єн Бартез та Еммануель Петі, поголили голови. Це було не тільки знаком єдності, а й чимось на кшталт щасливого ритуалу. Команда продовжувала перемагати, а поголені голови стали візуальним символом їхнього бойового духу. Французи виграли домашній Мундіаль, і цей епізод увійшов у футбольний фольклор.

У сезоні 2004/2005, коли "Барселона" йшла до чемпіонства в Ла-Лізі, у команді з'явився тренд: фарбувати волосся в блондинисті відтінки. Роналдіньо, Джуліано Беллетті, Деку й навіть Ларссон у якийсь момент з'явилися з помітно освітленими зачісками. Це виглядало як весела традиція, що зміцнювала командний дух, особливо перед важливими матчами. Пізніше цей стиль підхопили молоді гравці клубу і фанати, наслідуючи кумирів.

Нагадаємо, зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх цього сезону на рівних змагається з Ніколою Оліслагерс з Австралії.

Відомий англійський клуб зацікавився трансфером захисника Олександра Зінченка.

Російського баскетболіста заарештували у Франції за запитом США, його підозрюють у кіберзлочинах.

Джан П'єро Гасперіні може відмовитися від послуг Артема Довбика, якщо не знайде форварду застосування на полі.