Левандовский и Щенсный поддержали Ламина Ямаля неожиданным способом

Роберт Левандовский с женой на пляже. Фото: instagram.com/_rl9

Сразу два футболиста каталонской "Барселоны" приняли участие в челлендже, который вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков команды.

Вратарь Войцех Щенсный и форвард Роберт Левандовский предстали в новом образе, сообщает портал Новини.LIVE.

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Футболисты каталонской "Барселоны" вышли из отпуска и начали готовиться к сезону 2025/2026. Два футболиста команды удивили и партнеров, и болельщиков новым видом. Роберт Левандовский и Войцех Щенсный стали блондинами.

Роберт Левандовский перед подготовкой к сезону. Фото: instagram.com/_rl9

Игроки сборной Польши отпраздновали продление контракта с "Барселоной". Мнения болельщиков по поводу новых образов Роберта и Войцеха разделились. Однако это не первый подобный случай в мире спорта.

Войцех Щенсный теперь выглядит так. Фото: instagram.com/wojciech.szczesny1/

Футбольные флешмобы

Во время чемпионата мира 1998 года игроки сборной Франции сделали символичный шаг: после выхода в полуфинал часть команды, в том числе Лоран Блан, Фабьен Бартез и Эммануэль Пети, побрились на лысо. Это было не только знаком единства, но и чем-то вроде счастливого ритуала. Команда продолжала побеждать, а бритые головы стали визуальным символом их боевого духа. Французы выиграли домашний Мундиаль, и этот эпизод вошел в футбольный фольклор.

В сезоне 2004/2005, когда "Барселона" шла к чемпионству в Ла Лиге, в команде появился тренд: красить волосы в блондинистые оттенки. Роналдиньо, Джулиано Беллетти, Деку и даже Ларссон в какой-то момент появились с заметно осветленными прическами. Это выглядело как веселая традиция, укреплявшая командный дух, особенно перед важными матчами. Позже этот стиль подхватили молодые игроки клуба и фанаты, подражая кумирам.

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