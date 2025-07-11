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Главная Спорт Зинченко может перейти в другой лондонский клуб, известно условие

Зинченко может перейти в другой лондонский клуб, известно условие

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 09:45
Зинченко может подписать контракт с известным лондонским клубом
Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/zinchenko/

Лондонский "Вест Хэм" проявляет конкретный интерес к Александру Зинченко. Защитнику сборной Украины и "Арсенала" может сменить клуб, но остаться в столице Великобритании.

Переговоры между сторонами находятся на стадии подготовки, сообщает издание West Ham Zone

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"Молотобойцы" не собираются торопиться с подписанием контракта. Руководство клуба всерьез обеспокоено историей травм футболиста, особенно частыми повреждениями икроножной мышцы, из-за которых Александр Зинченко пропустил значительную часть прошлого сезона. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в "Арсенале". Фото: instagram.com/zinchenko/

Особый медосмотр для Зинченко

Как рассказал спортивный врач Раджпал Брар, "Вест Хэм" запросил расширенную информацию о физическом состоянии украинца. Клуб собирается организовать специальный медицинский осмотр, чтобы исключить риски, связанные с возрастными изменениями и высокой нагрузкой последних лет. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко с семьей. Фото: instagram.com/zinchenko/

Несмотря на то что Зинченко всего 28 лет, в клубе хотят убедиться, что его здоровье позволит выступать на стабильном уровне. Особенно важно это на фоне предстоящего плотного графика сезона АПЛ и участия в еврокубках.

Если украинец успешно пройдет обследование, то трансфер в "Вест Хэм" станет новым этапом его карьеры в Англии. Зинченко может получить больше игровой практики, чем в "Арсенале", где в последнее время его роль в команде Артеты сократилась. 

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В английской Премьер-лиге сможет выступать еще один футболист сборной Украины. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал Вест Хэм
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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