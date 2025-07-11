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Головна Спорт Зінченко може перейти в інший лондонський клуб, відома умова

Зінченко може перейти в інший лондонський клуб, відома умова

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 09:45
Зінченко може підписати контракт із відомим лондонським клубом
Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/zinchenko/

Лондонський "Вест Гем" проявляє конкретний інтерес до Олександра Зінченка. Захисник збірної України та "Арсеналу" може змінити клуб, але залишитися в столиці Великої Британії.

Переговори між сторонами перебувають на стадії підготовки, повідомляє видання West Ham Zone.

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Александр Зинченко
Олександр Зінченко в "Арсеналі". Фото: instagram.com/zinchenko/

Особливий медогляд для Зінченка

Як розповів спортивний лікар Раджпал Брар, "Вест Гем" запросив розширену інформацію про фізичний стан українця. Клуб збирається організувати спеціальний медичний огляд, щоб виключити ризики, пов'язані з віковими змінами та високим навантаженням останніх років.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко із сім'єю. Фото: instagram.com/zinchenko/

Попри те що Зінченку всього 28 років, у клубі хочуть переконатися, що його здоров'я дасть змогу виступати на стабільному рівні. Особливо важливо це на тлі майбутнього щільного графіка сезону АПЛ та участі в єврокубках.

Якщо українець успішно пройде обстеження, то трансфер у "Вест Гем" стане новим етапом його кар'єри в Англії. Зінченко може отримати більше ігрової практики, ніж в "Арсеналі", де останнім часом його роль у команді Артети скоротилася.

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спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал Вест Хем
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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