Зінченко може підписати контракт із відомим лондонським клубом

Зінченко може перейти в інший лондонський клуб, відома умова
Лондонський "Вест Гем" проявляє конкретний інтерес до Олександра Зінченка. Захисник збірної України та "Арсеналу" може змінити клуб, але залишитися в столиці Великої Британії.
Переговори між сторонами перебувають на стадії підготовки, повідомляє видання West Ham Zone.
"Молотобійці" не збираються поспішати з підписанням контракту. Керівництво клубу всерйоз стурбоване історією травм футболіста, особливо частими пошкодженнями литкового м'яза, через які Олександр Зінченко пропустив значну частину минулого сезону.
Особливий медогляд для Зінченка
Як розповів спортивний лікар Раджпал Брар, "Вест Гем" запросив розширену інформацію про фізичний стан українця. Клуб збирається організувати спеціальний медичний огляд, щоб виключити ризики, пов'язані з віковими змінами та високим навантаженням останніх років.
Попри те що Зінченку всього 28 років, у клубі хочуть переконатися, що його здоров'я дасть змогу виступати на стабільному рівні. Особливо важливо це на тлі майбутнього щільного графіка сезону АПЛ та участі в єврокубках.
Якщо українець успішно пройде обстеження, то трансфер у "Вест Гем" стане новим етапом його кар'єри в Англії. Зінченко може отримати більше ігрової практики, ніж в "Арсеналі", де останнім часом його роль у команді Артети скоротилася.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх готується до найважливіших турнірів легкоатлетичного сезону.
У Франції на вимогу США затримали російського спортсмена, який виявився небезпечним злочинцем.
Кількість ігрового часу Артема Довбика в "Ромі" може сильно скоротитися в новому сезоні.
В англійській Прем'єр-лізі зможе виступати ще один футболіст збірної України.
Читайте Новини.LIVE!