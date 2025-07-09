Трансфер Циганкова — Жирона змінила ціну через клуби АПЛ

Віктор Циганков у "Жироні". Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник "Жирони" та збірної України Віктор Циганков розглядає можливість покинути іспанський клуб уже цього літа. На нього претендують клуби з різних європейських чемпіонатів.

Циганков доступний для трансферу та може бути проданий приблизно за 20 млн євро, повідомив у соцмережі X інсайдер Бен Джейкобс.

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Український футболіст відкритий до переїзду, і варіант із Прем'єр-лігою видається вельми вірогідним. "Жирона" не проти розлучитися з 27-річним півзахисником, особливо з огляду на інтерес із боку топклубів АПЛ.

Віктор Циганков із собакою. Фото: instagram.com/gironafc/

Де виступатиме Циганков

У трансфері Віктора зацікавлені "Вест Гем", "Фулгем" та "Борнмут". Фахівці відзначають, що його швидкість, техніка та універсальність роблять його привабливою мішенню для англійського футболу.

Сезон 2024/25 Циганков провів стабільно: він провів 27 матчів у Ла-Лізі, забив два голи та віддав п'ять результативних передач. Попри кілька м'язових проблем, його відновлення в сезоні дало змогу повернутися до стартового складу, що підігріло інтерес до його персони.

Агент футболіста і його нинішній клуб обговорюють варіанти: можлива оренда з подальшим викупом або прямий трансфер. Контракт Циганкова з "Жироною" розрахований до 2027 року, а поточна трансферна ціна оцінюється приблизно у 20-22 млн євро, хоча є окреме застереження про викупну суму близько 30 мільйонів.

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