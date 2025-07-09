Бражко привітав Квіткову та фактично підтвердив чутки про роман

Дар'я Квіткова позує на камеру. Фото: instagram.com/kvittkova/

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко привітав блогерку й амбасадорку "Шахтаря" Дашу Квіткову з днем народження. Він опублікував зворушливу спільну фотографію.

Знімок, який з'явився на сторінці Бражка в Instagram, підігрів чутки про роман пари.

Реклама

Читайте також:

Володимир Бражко та Дар'я Квіткова раніше вже з'являлася разом, але це привітання додало стосункам нового резонансу.

Чутки про романтичний інтерес між Бражком та Квітковою активно обговорюються з травня — у мережі з'явилися відео з поцілунком у щоку на весіллі захисника "Динамо", а також кадри прогулянок пари, де вони трималися за руки. Також увагу вболівальників привернула реакція футболіста на публікацію Квіткової: він коментував новорічний ролик, натякаючи на їхній зв'язок, і блогерка відповідала йому емодзі.

Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Бражко та Квіткова: разом чи ні

Сам футболіст ще не робив офіційних заяв, але спільна поява на весіллі одноклубника і підпис під романтичним фото в соціальних мережах підігріли інтерес публіки. Інсайдери стверджують, що стосунки розвиваються вже кілька місяців, і є всі ознаки серйозного зближення.

Дар'я Квіткова перед дзеркалом. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квіткова — популярна українська блогерка з більш ніж 1,8 млн підписників, переможниця шоу "Холостяк-9". Після розлучення з Микитою Добриніним 2023 року вона активно будує кар'єру, веде Instagram та TikTok, бере участь у проєктах та виступає амбасадором футбольного "Шахтаря".

Нагадаємо, напередодні з'явилися кадри інциденту на тренуванні "Динамо" за участю Володимира Бражка.

Наречена іншого гравця "Динамо" здивувала розповіддю про історію знайомства зі своїм обранцем.

Спортсменка Юлія Левченко змінила імідж та зворушила власних шанувальників.

Стало відомо, чому останні три роки практично нічого не чути про життя Сергія Бубки.