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Головна Спорт Роман Квіткової та Бражка виявився правдою, гравець підтвердив

Роман Квіткової та Бражка виявився правдою, гравець підтвердив

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 10:35
Бражко привітав Квіткову та фактично підтвердив чутки про роман
Дар'я Квіткова позує на камеру. Фото: instagram.com/kvittkova/

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко привітав блогерку й амбасадорку "Шахтаря" Дашу Квіткову з днем народження. Він опублікував зворушливу спільну фотографію.

Знімок, який з'явився на сторінці Бражка в Instagram, підігрів чутки про роман пари.

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Володимир Бражко та Дар'я Квіткова раніше вже з'являлася разом, але це привітання додало стосункам нового резонансу.

Чутки про романтичний інтерес між Бражком та Квітковою активно обговорюються з травня — у мережі з'явилися відео з поцілунком у щоку на весіллі захисника "Динамо", а також кадри прогулянок пари, де вони трималися за руки. Також увагу вболівальників привернула реакція футболіста на публікацію Квіткової: він коментував новорічний ролик, натякаючи на їхній зв'язок, і блогерка відповідала йому емодзі.

Владимир Бражко и Даша Квиткова
Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Бражко та Квіткова: разом чи ні

Сам футболіст ще не робив офіційних заяв, але спільна поява на весіллі одноклубника і підпис під романтичним фото в соціальних мережах підігріли інтерес публіки. Інсайдери стверджують, що стосунки розвиваються вже кілька місяців, і є всі ознаки серйозного зближення.

Дарья Квиткова
Дар'я Квіткова перед дзеркалом. Фото: instagram.com/kvittkova/

Даша Квіткова — популярна українська блогерка з більш ніж 1,8 млн підписників, переможниця шоу "Холостяк-9". Після розлучення з Микитою Добриніним 2023 року вона активно будує кар'єру, веде Instagram та TikTok, бере участь у проєктах та виступає амбасадором футбольного "Шахтаря".

Нагадаємо, напередодні з'явилися кадри інциденту на тренуванні "Динамо" за участю Володимира Бражка.

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спорт футбол Даша Квіткова Динамо Володимир Бражко дружини футболістів
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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