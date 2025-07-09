Бражко побився з партнером по Динамо просто під час тренування

Володимир Бражко (праворуч) та Владислав Ванат. Фото: пресслужба "Динамо"

У рамках підготовки до сезону 2025/2025 київське "Динамо" проводить збір в Австрії. Футболісти активно тренуються та проводять товариські матчі.

Одне з тренувань команди ледь не закінчилося серйозним скандалом, повідомляє акаунт "Динамо" в Instagram.

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Одним з елементів підготовки до сезону є активна робота з м'ячем, і йдеться далеко не завжди про контрольні спаринги. Під час заняття, яке називається тенісбол, і стався неприємний інцидент.

Тарас Михавко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Бійка на тренуванні "Динамо"

Під час тренування "біло-синіх" між двома гравцями стався невеликий емоційний епізод. Захисник Тарас Михавко в тенісболі виконав ефектний і технічний фінт, після чого яскраво відсвяткував вдалий момент.

Така поведінка не надто сподобалася Володимиру Бражку. Півзахисник із посмішкою, але з помітним напором зблизився з Тарасом, ніби відповідаючи на його демонстративну радість. Хавбек повалив партнера по команді на газон і виконав щось на кшталт задушливого прийому. Михавку вдалося вирватися, по обличчю Тараса було видно, що він незадоволений поведінкою Володимира.

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