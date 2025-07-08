Чим зараз займається Сергій Бубка та що говорить про події в Україні

Сергій Бубка з олімпійським вогнем. Фото: УНІАН

Легендарний український спортсмен Сергій Бубка останнім часом рідко дає інтерв'ю, але залишається в центрі уваги. І справа не тільки в його олімпійських рекордах.

Бубка продовжує брати активну участь в управлінні українським і міжнародним спортом, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Після завершення кар'єри Сергій Бубка зосередився на роботі в спортивній дипломатії. Він обіймав посаду президента НОК України та був членом МОК, брав участь у консультаціях щодо реформ і спонсорських проєктів поза забобонами. Також відомо, що він живе переважно в Монако, де бере участь у спортивних заходах та благодійних акціях для українців.

Сергій Бубка та чемпіонка Європи з карате Анжеліка Терлюга. Фото: УНІАН

Чутки навколо Сергія Бубки

В інтернет-просторі з'явилися обережні чутки про те, що компанія, пов'язана з Бубкою, нібито веде бізнес у так званій ДНР. Йдеться про діяльність паливних точок на території непідконтрольній Україні, але ця інформація не підтверджена ні документами, ні офіційними коментарями самого Бубки. Українські слідчі органи поки що такі відомості не коментують.

Сергій Бубка, експрезидент МОК Томас Бах та голова НОК Вадим Гутцайт. Фото: УНІАН

Тим часом у середовищі профільних спортивних ЗМІ зазначають, що Бубка не поспішає давати інтерв'ю про події в Україні. Він вважає за краще сконцентруватися на розвитку спорту, утверджуючи свою репутацію через довгострокові програми та зміцнення олімпійської інфраструктури. Такий підхід сприймається як стратегічний — небажання привернути політичну ненависть та зберегти мости на міжнародній арені.

Стрибок Сергія Бубки. Фото: УНІАН

Спортивні досягнення та рекорди Бубки

Знаменитий українець є володарем першого у світі жердинного рубежу 6 метрів. Він встановив 35 світових рекордів на відкритому і закритому стадіонах та виграв золото Олімпіади-1988.

Його найкращий результат — стрибок на 6,14 м, який залишався непобитим понад 20 років. Рекорди Бубки досі вважаються еталонними, і його внесок в український спорт визнано на міжнародному рівні.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Яна Клочкова теж мовчить про події в Україні.

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