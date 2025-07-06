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Головна Спорт Хабі Алонсо попередив Реал про ризик без трансферу лідера ПСЖ

Хабі Алонсо попередив Реал про ризик без трансферу лідера ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 10:44
Хабі Алонсо назвав гравця, який може замінити Крооса та Модріча
Хабі Алонсо вказує на нову трансферну мету "Реала". Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Головний тренер мадридського "Реала" Хабі Алонсо висловив думку про кадрову ситуацію клубу. Він заявив, що "вершковим" життєво необхідно знайти заміну Луці Модричу та Тоні Кроосу.

За його словами, одним із найкращих варіантів на заміну може стати Вітінья, повідомляє Cadena Ser.

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Новачком мадридського "Реала" може стати півзахисник "ПСЖ". Хабі Алонсо відзначив уміння португальця контролювати ритм гри, діяти під тиском і створювати моменти — якості, що асоціюються з Тоні Кроосом та Лукою Модричем.

Вітінья зробить "Реал" сильнішим

Керівництво "королівського клубу" вже визначило півзахист як пріоритетний напрямок для посилення. Клуб розглядає можливість великої угоди, адже трансфер Вітіньї може обійтися в значну суму. Йдеться щонайменше про 100 млн євро.

Витинья
Вітінья у складі "ПСЖ". Фото: Reuters/Brett Davis

Якщо мадридці не посиляться належним чином, команда може втратити контроль у центрі поля, що критично в матчах Ліги чемпіонів. Саме тому Алонсо закликає керівництво діяти зараз, поки ринок не пішов уперед.

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спорт футбол ПСЖ Реал Мадрид Хабі Алонсо
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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