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Головна Спорт Чому Шахтар повернув свого колишнього гравця — відомі деталі

Чому Шахтар повернув свого колишнього гравця — відомі деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 18:38
Шахтар підписав свого колишнього гравця у статусі вільного агента
Марлон Сантос під час тренування. Фото: instagram.com/marlonsantos_ms4/

Володарі Кубка України оформили перший трансфер цього літа. Стало відомо, що в донецький "Шахтар" повернеться один із колишніх захисників команди.

"Гірникам" не довелося платити за 29-річного бразильського гравця Марлона Сантоса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Марлон Сантос повертається в донецький "Шахтар". Підписання контракту вже відбулося, футболіст приєднався до своєї колишньої команди на правах вільного агента.

Марлон Сантос
Марлон Сантос із медаллю. Фото: instagram.com/marlonsantos_ms4/

Навіщо "Шахтарю" його колишній гравець

Марлон уперше перейшов до "Шахтаря" влітку 2021 року разом із тренером Роберто Де Дзербі. У перші сезони він провів за команду 22 матчі та показав надійну гру в обороні.

Після початку повномасштабного вторгнення росіян футболіст скористався правом призупинити контракт та залишив Україну. Відтоді він грав в Італії за "Монцу", потім у рідній Бразилії за "Флуміненсе" і завершив сезон у США за "Лос-Анджелес". Усі ці переходи допомогли йому зберегти тонус та досвід.

З контрактом, що закінчився в червні, Марлон вирішив повернутися в "Шахтар" на правах вільного агента. Романо підтверджує підписання, Сергію Палкіну та його команді вдалося домовитися без компенсації.

Наразі "Шахтар" перебуває на зборах у Словенії, де готується до матчів кваліфікації Ліги Європи. Марлон уже тренується разом із командою та може з'явитися у стартовому складі.

Тепер "гірники" посилили захисну зону досвідом та універсальністю бразильця - це додасть глибини в боротьбі на два фронти: в УПЛ і єврокубках.

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери УПЛ
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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