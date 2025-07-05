Шахтар підписав свого колишнього гравця у статусі вільного агента

Чому Шахтар повернув свого колишнього гравця — відомі деталі
Володарі Кубка України оформили перший трансфер цього літа. Стало відомо, що в донецький "Шахтар" повернеться один із колишніх захисників команди.
"Гірникам" не довелося платити за 29-річного бразильського гравця Марлона Сантоса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Марлон Сантос повертається в донецький "Шахтар". Підписання контракту вже відбулося, футболіст приєднався до своєї колишньої команди на правах вільного агента.
Навіщо "Шахтарю" його колишній гравець
Марлон уперше перейшов до "Шахтаря" влітку 2021 року разом із тренером Роберто Де Дзербі. У перші сезони він провів за команду 22 матчі та показав надійну гру в обороні.
Після початку повномасштабного вторгнення росіян футболіст скористався правом призупинити контракт та залишив Україну. Відтоді він грав в Італії за "Монцу", потім у рідній Бразилії за "Флуміненсе" і завершив сезон у США за "Лос-Анджелес". Усі ці переходи допомогли йому зберегти тонус та досвід.
З контрактом, що закінчився в червні, Марлон вирішив повернутися в "Шахтар" на правах вільного агента. Романо підтверджує підписання, Сергію Палкіну та його команді вдалося домовитися без компенсації.
Наразі "Шахтар" перебуває на зборах у Словенії, де готується до матчів кваліфікації Ліги Європи. Марлон уже тренується разом із командою та може з'явитися у стартовому складі.
Тепер "гірники" посилили захисну зону досвідом та універсальністю бразильця - це додасть глибини в боротьбі на два фронти: в УПЛ і єврокубках.
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