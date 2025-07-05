Шахтер подписал своего бывшего игрока в статусе свободного агента

Почему Шахтер вернул своего бывшего игрока — известны детали
Обладатели Кубка Украины оформили первый трансфер этого лета. Стало известно, что в донецкий "Шахтер" вернется один из бывших защитников команды.
"Горнякам" не пришлось платить за 29-летний бразильского игрока Марлона Сантоса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Марлон Сантос возвращается в донецкий "Шахтер". Подписание контракта уже состоялось, футболист присоединился к своей бывшей команде на правах свободного агента.
Зачем "Шахтеру" его бывший игрок
Марлон впервые перешел в "Шахтер" летом 2021 года вместе с тренером Роберто Де Дзерби. В первые сезоны он провёл за команду 22 матча и показал надежную игру в обороне.
После начала полномасштабного вторжения россиян футболист воспользовался правом приостановить контракт и покинул Украину. С тех пор он играл в Италии за "Монцу", затем в родной Бразилии за "Флуминенсе" и завершил сезон в США за "Лос-Анджелесе". Все эти переходы помогли ему сохранить тонус и опыт.
С контрактом, истекшим в июне, Марлон решил вернуться в "Шахтер" на правах свободного агента. Романо подтверждает подписание, Сергею Палкин и его команде удалось договориться без компенсации.
В данный момент "Шахтер" находится на сборах в Словении, где готовится к матчам квалификации Лиги Европы. Марлон уже тренируется вместе с командой и может появиться в стартовом составе.
Теперь "горняки" усилили защитную зону опытом и универсальностью бразильца — это добавит глубины в борьбе на два фронта: в УПЛ и еврокубках.
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