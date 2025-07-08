Сергей Бубка с олимпийским огнем. Фото: УНИАН

Легендарный украинский спортсмен Сергей Бубка в последнее время редко дает интервью, но остается в центре внимания. И дело не только в его олимпийских рекордах.

Бубка продолжает активно участвовать в управлении украинским и международным спортом, сообщает портал Новини.LIVE.

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После завершения карьеры Сергей Бубка сосредоточился на работе в спортивной дипломатии. Он занимал пост президента НОК Украины и был членом МОК, участвовал в консультациях по реформам и спонсорским проектам вне предрассудков. Также известно, что он живет преимущественно в Монако, где участвует в спортивных мероприятиях и благотворительных акциях для украинцев.

Сергей Бубка и чемпионка Европы по карате Анжелика Терлюга. Фото: УНИАН

Слухи вокруг Сергея Бубки

В интернет-пространстве появились осторожные слухи о том, что компания, связанная с Бубкой, якобы ведет бизнес в так называемой ДНР. Речь идет о деятельности топливных точек на территории неподконтрольной Украине, но эта информация не подтверждена ни документами, ни официальными комментариями самого Бубки. Украинские следственные органы пока такие сведения не комментируют.

Сергей Бубка, экс-президент МОК Томас Бах и глава НОК Вадим Гутцайт. Фото: УНИАН

Между тем в среде профильных спортивных СМИ отмечают, что Бубка не торопится давать интервью о событиях в Украине. Он предпочитает сконцентрироваться на развитии спорта, утверждая свою репутацию через долгосрочные программы и укрепление олимпийской инфраструктуры. Такой подход воспринимается как стратегический — нежелание привлечь политическую ненависть и сохранить мосты на международной арене.

Прыжок Сергея Бубки. Фото: УНИАН

Спортивные достижения и рекорды Бубки

Знаменитый украинец является обладателем первого в мире шестового рубежа 6 метров. Он установил 35 мировых рекордов на открытом и закрытом стадионах и выиграл золото Олимпиады-1988.

Его лучший результат — прыжок на 6,14 м, который оставался непобитым более 20 лет. Рекорды Бубки до сих пор считаются эталонными, и его вклад в украинский спорт признан на международном уровне.

Напомним, олимпийская чемпионка Яна Клочкова тоже молчит о событиях в Украине.

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