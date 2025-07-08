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Главная Спорт Что известно о Сергее Бубке и слухах вокруг него

Что известно о Сергее Бубке и слухах вокруг него

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 09:21
Чем сейчас занимается Сергей Бубка и что говорит о событиях в Украине
Сергей Бубка с олимпийским огнем. Фото: УНИАН

Легендарный украинский спортсмен Сергей Бубка в последнее время редко дает интервью, но остается в центре внимания. И дело не только в его олимпийских рекордах. 

Бубка продолжает активно участвовать в управлении украинским и международным спортом, сообщает портал Новини.LIVE.

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После завершения карьеры Сергей Бубка сосредоточился на работе в спортивной дипломатии. Он занимал пост президента НОК Украины и был членом МОК, участвовал в консультациях по реформам и спонсорским проектам вне предрассудков. Также известно, что он живет преимущественно в Монако, где участвует в спортивных мероприятиях и благотворительных акциях для украинцев.

Сергей Бубка
Сергей Бубка и чемпионка Европы по карате Анжелика Терлюга. Фото: УНИАН

Слухи вокруг Сергея Бубки

В интернет-пространстве появились осторожные слухи о том, что компания, связанная с Бубкой, якобы ведет бизнес в так называемой ДНР. Речь идет о деятельности топливных точек на территории неподконтрольной Украине, но эта информация не подтверждена ни документами, ни официальными комментариями самого Бубки. Украинские следственные органы пока такие сведения не комментируют. 

Сергей Бубка
Сергей Бубка, экс-президент МОК Томас Бах и глава НОК Вадим Гутцайт. Фото: УНИАН

Между тем в среде профильных спортивных СМИ отмечают, что Бубка не торопится давать интервью о событиях в Украине. Он предпочитает сконцентрироваться на развитии спорта, утверждая свою репутацию через долгосрочные программы и укрепление олимпийской инфраструктуры. Такой подход воспринимается как стратегический — нежелание привлечь политическую ненависть и сохранить мосты на международной арене.

Сергей Бубка
Прыжок Сергея Бубки. Фото: УНИАН

Спортивные достижения и рекорды Бубки

Знаменитый украинец является обладателем первого в мире шестового рубежа 6 метров. Он установил 35 мировых рекордов на открытом и закрытом стадионах и выиграл золото Олимпиады-1988.

Его лучший результат — прыжок на 6,14 м, который оставался непобитым более 20 лет. Рекорды Бубки до сих пор считаются эталонными, и его вклад в украинский спорт признан на международном уровне. 

Напомним, олимпийская чемпионка Яна Клочкова тоже молчит о событиях в Украине. 

Легкоатлетка Юлия Левченко проводит сильный сезон и уже завоевывала медали на престижных турнирах. 

Виталий Буяльский через несколько лет может бесплатно уйти из киевского "Динамо". 

Мадридский "Реал" попытается оформить трансфер одного из лидеров французского "ПСЖ". 

спорт Олимпийские игры Сергей Бубка НОК Украины прыжки с шестом
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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