Исчезновение Клочковой — как изменилась жизнь олимпийской легенды

Где сейчас Яна Клочкова — правда о ее жизни после спорта
Не так давно Яна Клочкова была лицом украинского спорта, гордостью страны и символом олимпийских побед. Сегодня же имя многократной чемпионки почти не звучит в медиа, а ее исчезновение из публичного поля вызывает все больше вопросов.
После начала полномасштабной войны Клочкова уехала в Крым, где живёт вместе с сыном и родителями, сообщает портал Новини.LIVE.
Яна Клочкова полностью прекратила появление на публике и больше не дает интервью. В соцсетях 42-летняя спортсменка также не проявляется: ее официальный аккаунт давно не обновляется.
Что известно о жизни Клочковой
Болельщики и спортивное сообщество до сих пор не услышали от нее ни одного слова по поводу войны. Молчание олимпийской чемпионки вызывает неоднозначную реакцию: от разочарования до открытых обвинений в предательстве. При этом сама Клочкова публично не комментирует свой переезд и новые обстоятельства жизни.
Ранее Яна занималась общественной и политической деятельностью: была депутатом местного совета, возглавляла киевское отделение Национального олимпийского комитета. Однако с тех пор прошло много лет, и она постепенно ушла в тень.
Одна из лучших спортсменок Украины
Яна Клочкова четырехкратная олимпийская чемпионка, обладательница 50 рекордов Украины, 14 медалей чемпионатов мира и 28 — Европы. Она завершила карьеру в 2008 году и остается одной из самых титулованных пловчих в истории страны.
Достижения Яны Клочковой навсегда останутся в истории украинского спорта, даже если сама спортсменка выбрала для себя путь тишины.
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