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Главная Спорт Где сейчас Яна Клочкова — правда о ее жизни после спорта

Где сейчас Яна Клочкова — правда о ее жизни после спорта

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 11:01
Исчезновение Клочковой — как изменилась жизнь олимпийской легенды
Яна Клочкова после чемпионского заплыва. Фото: УНИАН

Не так давно Яна Клочкова была лицом украинского спорта, гордостью страны и символом олимпийских побед. Сегодня же имя многократной чемпионки почти не звучит в медиа, а ее исчезновение из публичного поля вызывает все больше вопросов.

После начала полномасштабной войны Клочкова уехала в Крым, где живёт вместе с сыном и родителями, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Яна Клочкова
Яна Клочкова на дистанции. Фото: УНИАН

Яна Клочкова полностью прекратила появление на публике и больше не дает интервью. В соцсетях 42-летняя спортсменка также не проявляется: ее официальный аккаунт давно не обновляется. 

Яна Клочкова
Клочкова — знаменосец сборной Украины на Олимпиаде. Фото: УНИАН

Что известно о жизни Клочковой

Болельщики и спортивное сообщество до сих пор не услышали от нее ни одного слова по поводу войны. Молчание олимпийской чемпионки вызывает неоднозначную реакцию: от разочарования до открытых обвинений в предательстве. При этом сама Клочкова публично не комментирует свой переезд и новые обстоятельства жизни. 

Яна Клочкова
Яна Клочкова — героиня фотовыставки "Звезды смеются". Фото: УНИАН

Ранее Яна занималась общественной и политической деятельностью: была депутатом местного совета, возглавляла киевское отделение Национального олимпийского комитета. Однако с тех пор прошло много лет, и она постепенно ушла в тень.  

Яна Клочкова
Клочкова с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Фото: УНИАН

Одна из лучших спортсменок Украины

Яна Клочкова четырехкратная олимпийская чемпионка, обладательница 50 рекордов Украины, 14 медалей чемпионатов мира и 28 — Европы. Она завершила карьеру в 2008 году и остается одной из самых титулованных пловчих в истории страны. 

Яна Клочкова
Яна Клочкова летом 2019 года. Фото: УНИАН

Достижения Яны Клочковой навсегда останутся в истории украинского спорта, даже если сама спортсменка выбрала для себя путь тишины. 

Напомним, известный олимпийский призер по боксу из Украины вернулся на ринг после многолетней паузы. 

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Крым спорт Олимпийские игры Яна Клочкова Плавание
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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