Мобилизация в Украине — как закон повлиял на футбол в стране

Исполнение Гимна Украины перед матчем в УПЛ. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полномасштабная война в Украине все сильнее влияет на украинский футбол. В прошлом сезоне особенно остро встал вопрос мобилизации футболистов и среди болельщиков, и на уровне клубов, и в кабинетах военкоматов.

Несколько игроков клубов УПЛ уже получили повестки, а один из футболистов второй лиги был мобилизован и отправлен в учебный центр ВСУ, сообщает портал Новини.LIVE.

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Далеко не всем украинским спортсменам предстоит мобилизоваться в армию. Представители "Динамо", "Шахтера" и других топ-клубов продолжают добиваться отсрочек для своих игроков, ссылаясь на участие в международных соревнованиях и спортивную значимость.

Несколько футболистов "Кудровки" уже получили повестки. Фото: пресс-служба клуба

Но есть и другие случаи. Больше всего внимания приковано к истории с защитником Сергеем Чоботенко, который сам рассказал в соцсетях, что прошел медкомиссию и теперь официально стоит на военном учете. При этом часть болельщиков уверены, что Чоботенко — исключение, а большинство известных футболистов получают специальные справки.

Влияние на УПЛ и позиции клубов

Согласно заявлению одного из спортивных функционеров, сейчас около 90% игроков УПЛ находятся под временными отсрочками. В то же время в регионах усилились проверки и рейды на спортивные базы, особенно в Киевской и Львовской областях.

Что говорят в УАФ и клубах

В Федерации футбола Украины официально заявляют, что игроки клубов УПЛ обязаны подчиняться закону, но признают, что каждый случай рассматривается индивидуально. Клубы — особенно "Динамо" и "Полесье" — при этом активно лоббируют механизм централизованных отсрочек для игроков национального чемпионата.

"Да, футболисты — тоже граждане, но пока они приносят очки стране в еврокубках, к ним нужен особый подход", — заявил на условиях анонимности один из тренеров УПЛ.

По его словам, ситуация "на грани" и требует прозрачных, единых правил.

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