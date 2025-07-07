Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Как мобилизация влияет на украинский футбол

Как мобилизация влияет на украинский футбол

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 10:18
Мобилизация в Украине — как закон повлиял на футбол в стране
Исполнение Гимна Украины перед матчем в УПЛ. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полномасштабная война в Украине все сильнее влияет на украинский футбол. В прошлом сезоне особенно остро встал вопрос мобилизации футболистов и среди болельщиков, и на уровне клубов, и в кабинетах военкоматов.

Несколько игроков клубов УПЛ уже получили повестки, а один из футболистов второй лиги был мобилизован и отправлен в учебный центр ВСУ, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Далеко не всем украинским спортсменам предстоит мобилизоваться в армию. Представители "Динамо", "Шахтера" и других топ-клубов продолжают добиваться отсрочек для своих игроков, ссылаясь на участие в международных соревнованиях и спортивную значимость.

ФК Кудровка
Несколько футболистов "Кудровки" уже получили повестки. Фото: пресс-служба клуба

Но есть и другие случаи. Больше всего внимания приковано к истории с защитником Сергеем Чоботенко, который сам рассказал в соцсетях, что прошел медкомиссию и теперь официально стоит на военном учете. При этом часть болельщиков уверены, что Чоботенко — исключение, а большинство известных футболистов получают специальные справки.

Влияние на УПЛ и позиции клубов

Согласно заявлению одного из спортивных функционеров, сейчас около 90% игроков УПЛ находятся под временными отсрочками. В то же время в регионах усилились проверки и рейды на спортивные базы, особенно в Киевской и Львовской областях.

Что говорят в УАФ и клубах

В Федерации футбола Украины официально заявляют, что игроки клубов УПЛ обязаны подчиняться закону, но признают, что каждый случай рассматривается индивидуально. Клубы — особенно "Динамо" и "Полесье" — при этом активно лоббируют механизм централизованных отсрочек для игроков национального чемпионата.

"Да, футболисты — тоже граждане, но пока они приносят очки стране в еврокубках, к ним нужен особый подход", — заявил на условиях анонимности один из тренеров УПЛ.

По его словам, ситуация "на грани" и требует прозрачных, единых правил. 

Напомним, украинский боксер после паузы вернулся на ринг и одержал убедительную победу. 

Жена Виталия Буяльского из "Динамо" продемонстрировала, как отдыхает на элитном курорте. 

Арда Туран объяснил, чего собирается добиться от футболистов "Шахтера" в новом сезоне. 

спорт футбол УПЛ мобилизация война в Украине
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации