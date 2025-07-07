Мобілізація в Україні — як закон вплинув на футбол у країні

Виконання Гімну України перед матчем в УПЛ. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Повномасштабна війна в Україні дедалі сильніше впливає на український футбол. Минулого сезону особливо гостро постало питання мобілізації футболістів та серед уболівальників, і на рівні клубів, і в кабінетах військкоматів.

Декілька гравців клубів УПЛ уже отримали повістки, а одного з футболістів другої ліги мобілізували та відправили в навчальний центр ЗСУ, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Далеко не всім українським спортсменам доведеться мобілізуватися в армію. Представники "Динамо", "Шахтаря" та інших топклубів продовжують домагатися відстрочок для своїх гравців, посилаючись на участь у міжнародних змаганнях та спортивну значущість.

Кілька футболістів "Кудрівки" вже отримали повістки. Фото: пресслужба клубу

Але є й інші випадки. Найбільше уваги прикуто до історії із захисником Сергієм Чоботенком, який сам розповів у соцмережах, що пройшов медкомісію і тепер офіційно стоїть на військовому обліку. При цьому частина вболівальників упевнені, що Чоботенко — виняток, а більшість відомих футболістів отримують спеціальні довідки.

Вплив на УПЛ та позиції клубів

Згідно із заявою одного зі спортивних функціонерів, зараз близько 90% гравців УПЛ перебувають під тимчасовими відстрочками. Водночас у регіонах посилилися перевірки та рейди на спортивні бази, особливо в Київській та Львівській областях.

Що кажуть в УАФ та клубах

У Федерації футболу України офіційно заявляють, що гравці клубів УПЛ зобов'язані підкорятися закону, але визнають, що кожен випадок розглядається індивідуально. Клуби — особливо "Динамо" та "Полісся" — при цьому активно лобіюють механізм централізованих відстрочок для гравців національного чемпіонату.

"Так, футболісти — теж громадяни, але поки вони приносять очки країні в єврокубках, до них потрібен особливий підхід", — заявив на умовах анонімності один із тренерів УПЛ.

За його словами, ситуація "на межі" та вимагає прозорих, єдиних правил.

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