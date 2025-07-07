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Головна Спорт Дружина лідера Динамо показала відверті фото з курорту

Дружина лідера Динамо показала відверті фото з курорту

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 09:03
Дружина Буяльського поділилася одкровеннями на Мальдівах
Аліна Буяльська позує перед камерою. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Віталій Буяльський є одним із найбільш закритих футболістів київського "Динамо". Він вкрай рідко дає інтерв'ю і майже ніколи не ділиться особистими подробицями.

Про дружину Буяльського Аліну відомо мало, але іноді вона ділиться фотографіями на своїй сторінці в Instagram.

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За цією стриманістю Віталія Буяльського ховається важлива роль не лише у складі команди, а й у житті своєї родини. Його називають лідером "Динамо", людиною, на якій тримається центр поля і яка при цьому завжди залишається поза гучними заголовками.

Алина Буяльская
Аліна Буяльська на Мальдівах. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Аліна Буяльська відпочила на Мальдівах

Його дружина Аліна — мабуть, єдиний виняток із цього мовчазного образу. Її можна побачити на фото в Instagram під час сімейних мандрівок, на матчах із дітьми або на теплих домашніх знімках. Їхня історія почалася ще в школі, а потім саме Аліна стала тією, хто допоміг Віталію розкріпачитися за межами поля. Буяльські виховують двох дітей та вважаються однією з найміцніших пар в українському футболі.

Алина Буяльская
Аліна Буяльська в басейні. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Пара не робить зі свого особистого життя шоу, але й не ховається повністю — фотографії з відпустки, які Аліна публікує, завжди отримують сотні схвальних коментарів. Чи то відпочинок на Мальдівах, чи короткий вікенд у Карпатах, вона транслює ніжність, повагу та стиль.

Алина Буяльская
Аліна Буяльська прогулюється вздовж моря. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Поки Віталій Буяльський готується до сезону 2025/2026 на першому зборі команди, Аліна відпочила на Мальдівах. Вона із задоволенням публікує світлини з прогулянок узбережжям, ніжні знімки барвистих заходів сонця та знімки просто з басейну.

Нагадаємо, колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський назвав гравця, на якого рівнявся на початку кар'єри.

А в донецькому "Шахтарі" відбуваються метаморфози, які мають повернути команду в число претендентів на чемпіонський титул.

спорт футбол Динамо Мальдіви Віталій Буяльський дружини футболістів
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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