Жена Буяльского поделилась откровениями на Мальдивах

Алина Буяльская позирует перед камерой. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Виталий Буяльский является одним из самых закрытых футболистов киевского "Динамо". Он крайне редко дает интервью и почти никогда не делится личными подробностями.

О жене Буяльского Алине известно, мало, но иногда она делится фотографиями на своей странице в Instagram.

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За этой сдержанностью Виталия Буяльского скрывается важная фигура не только в составе команды, но и в жизни своей семьи. Его называют лидером "Динамо", человеком, на котором держится центр поля и который при этом всегда остается в тени громких заголовков.

Алина Буяльская на Мальдивах. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Алина Буяльская отдохнула на Мальдивах

Его жена Алина — пожалуй, единственное исключение из этого молчаливого образа. Ее можно увидеть на фото в Instagram во время семейных путешествий, на матчах с детьми или на теплых домашних снимках. Их история началась еще в школе, а потом именно Алина стала той, кто помог Виталию раскрепоститься за пределами поля. Буяльские воспитывают двух детей и считают одной из самых крепких пар в украинском футболе.

Алина Буяльская в бассейне. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Пара не делает из своей личной жизни шоу, но и не прячется полностью — фотографии с отпуска, которые Алина публикует, всегда получают сотни одобрительных комментариев. Будь то отдых на Мальдивах или короткий уикенд в Карпатах, она транслирует нежность, уважение и стиль.

Алина Буяльская прогуливается вдоль моря. Фото: instagram.com/buialska.alina/

Пока Виталий Буяльский готовится к сезону 2025/2026 на первом сборе команды, Алина отдохнула на Мальдивах. Она с удовольствием публикует фотографии с прогулок по побережью, нежные снимки красочных закатов и снимки прямо из бассейна.

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский назвал игрока, на которого равнялся в начале карьеры.

А в донецком "Шахтере" происходят метаморфозы, которые должны вернуть команду в число претендентов на чемпионский титул.