Не Шевченко — Милевский назвал главную легенду Динамо

Артем Милевский на отдыхе. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард сборной Украины и "Динамо" Артем Милевский поделился своим мнением о том, кто для него стал настоящей легендой киевского клуба.

По словам футболиста, главной фигурой для него остается не самый титулованный игрок, а человек, которого он знал лично и уважал глубоко, сообщает TikTok-канал KONTAGD.

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Артем Милевский подчеркнул, что в его сердце особое место занимает Валентин Белькевич — бывший полузащитник "Динамо", с которым у него были не только футбольные, но и личные связи. Их связывает не только клубная история, но и общее белорусское происхождение, ведь оба спортсмена родом из Минска.

Валентин Белькевич в матче за "Динамо". Фото: УНИАН

Что Милевский сказал о Белькевиче

С детства Артем восхищался игрой полузащитника "Динамо", а его отец считал Валентина эталоном. Этот образ закрепился в памяти и стал символом эпохи.

"Мы когда-то снимали квартиру в одном доме. У него был SL 55, и он меня всегда подвозил. Да и вообще, он был замечательным человеком. Он навсегда остался в моем сердце. Для меня Белькевич, даже не Шевченко, не Ребров, — главная легенда "Динамо", — сказал Милевский.

Валентин Белькевич провел в "Динамо" более 300 матчей, став одним из лучших плеймейкеров в истории клуба. Он выигрывал чемпионат Украины девять раз, неоднократно становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также был важной частью команды Валерия Лобановского, которая дошла до полуфинала Лиги чемпионов в 1999 году. Белькевич навсегда остался символом изящного футбола киевлян.

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