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Главная Спорт Сикан удивил тренера Трабзонспора претензией на лидерство

Сикан удивил тренера Трабзонспора претензией на лидерство

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 11:15
Сикан удивляет Текке в Трабзонспоре желанием стать лидером команды
Даниил Сикан в тренажерном зале. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Будущее форварда сборной Украины Данила Сикана в "Трабзонспоре" казалось туманным после неудачной весны. Футболист не сумел проявить себя в конце прошлого сезона и даже вызывал сомнения у тренерского штаба.

Главный тренер Фатих Текке не был впечатлен работой Сикана ранее и якобы рассматривал варианты с его уходом, сообщает Taka Gazete.

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Даниил Сикан сумел изменить ситуацию в лучшую сторону. Во время предсезонных сборов все выглядит совершенно иначе. Украинец демонстрирует высокий уровень амбиций и самоотдачи на тренировках, чем приятно удивил тренеров. 

Даниил Сикан
Даниил Сикан на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Что ждет Сикана в Турции

Такой настрой может стать ключевым фактором в борьбе за место в составе. В "Трабзонспоре" начали отмечать изменения в отношении украинского игрока, особенно после его недавних откровений в интервью, где он говорил о сложностях адаптации и желании доказать свою ценность.

Продолжение подготовки покажет, сможет ли Сикан закрепиться в клубе и перевернуть скептическое мнение тренеров о себе. В сезоне 2024/2025 Даниил Сикан сыграл за "Трабзонспор" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Турецкий клуб выкупил его контракт у донецкого "Шахтера" летом 2023 года за 2,5 миллиона евро. 

Напомним, главный тренер "Шахтера" Арда Туран собирается полностью менять игру команды. 

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спорт футбол Чемпионат Турции по футболу Даниил Сикан Трабзонспор
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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