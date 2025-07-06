Сикан удивляет Текке в Трабзонспоре желанием стать лидером команды

Даниил Сикан в тренажерном зале. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Будущее форварда сборной Украины Данила Сикана в "Трабзонспоре" казалось туманным после неудачной весны. Футболист не сумел проявить себя в конце прошлого сезона и даже вызывал сомнения у тренерского штаба.

Главный тренер Фатих Текке не был впечатлен работой Сикана ранее и якобы рассматривал варианты с его уходом, сообщает Taka Gazete.

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Даниил Сикан на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Что ждет Сикана в Турции

Такой настрой может стать ключевым фактором в борьбе за место в составе. В "Трабзонспоре" начали отмечать изменения в отношении украинского игрока, особенно после его недавних откровений в интервью, где он говорил о сложностях адаптации и желании доказать свою ценность.

Продолжение подготовки покажет, сможет ли Сикан закрепиться в клубе и перевернуть скептическое мнение тренеров о себе. В сезоне 2024/2025 Даниил Сикан сыграл за "Трабзонспор" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Турецкий клуб выкупил его контракт у донецкого "Шахтера" летом 2023 года за 2,5 миллиона евро.

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