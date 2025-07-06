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Головна Спорт Сікан здивував тренера Трабзонспора претензією на лідерство

Сікан здивував тренера Трабзонспора претензією на лідерство

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 11:15
Сікан дивує Текке в Трабзонспорі бажанням стати лідером команди
Данило Сікан у тренажерному залі. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Майбутнє форварда збірної України Данила Сікана в "Трабзонспорі" здавалося туманним після невдалої весни. Футболіст не зумів проявити себе наприкінці минулого сезону та навіть викликав сумніви у тренерського штабу.

Головний тренер Фатіх Текке не був вражений роботою Сікана раніше і нібито розглядав варіанти з його відходом, повідомляє Taka Gazete.

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Данило Сікан зумів змінити ситуацію на краще. Під час передсезонних зборів усе виглядає зовсім інакше. Українець демонструє високий рівень амбіцій та самовіддачі на тренуваннях, чим приємно здивував тренерів.

Даниил Сикан
Данило Сікан на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Що чекає на Сікана в Туреччині

Такий настрій може стати ключовим фактором у боротьбі за місце в складі. У "Трабзонспорі" почали помічати зміни у ставленні до українського гравця, особливо після його нещодавніх одкровень в інтерв'ю, де він говорив про складнощі адаптації та бажання довести свою цінність.

Продовження підготовки покаже, чи зможе Сікан закріпитися в клубі та перевернути скептичну думку тренерів про себе. У сезоні 2024/2025 Данило Сікан зіграв за "Трабзонспор" 14 матчів, забив 3 голи та зробив 1 результативну передачу. Турецький клуб викупив його контракт у донецького "Шахтаря" влітку 2023 року за 2,5 мільйона євро.

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спорт футбол Чемпіонат Туреччини з футболу Данило Сікан Трабзонспор
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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