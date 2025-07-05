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Головна Спорт Таловєров відмовив Ноттінгему заради іншого англійського клубу

Таловєров відмовив Ноттінгему заради іншого англійського клубу

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 18:05
Захисник збірної України став гравцем клубу з Англії
Максим Таловєров на презентації в новому клубі. Фото: instagram.com/stokecity/

Захисник збірної України Максим Таловєров став гравцем англійського клубу "Сток Сіті". Новачок успішно пройшов медичне обстеження й був представлений уболівальникам.

Офіційне підтвердження з'явилося на сайті команди.

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Футболіст збірної України підписав контракт терміном на три роки. До цього Максим Таловєров виступав за "Плімут" та добре проявив себе в англійській системі. У 25 років він уже має солідний досвід, а тепер отримає шанс заявити про себе в Чемпіоншипі, другому за силою дивізіоні Англії.

Максим Таловеров
Перші слова Максима Таловєрова в новому клубі. Фото: instagram.com/stokecity/

Перспективи Таловєрова в "Сток Сіті"

Спортивний директор клубу Джон Волтерс зазначив, що українець ідеально вписується у філософію команди: Таловєров відомий бійцівським характером та лідерськими якостями. За його словами, "Максі грає не тільки головою, а й серцем".

Минулого сезону "Сток Сіті" фінішував на 18-му місці в Чемпіоншипі й тепер сподівається з новим тренером Марком Робінсом та свіжими трансферами поборотися за повернення в англійську Прем'єр-лігу. Таловєров може зіграти важливу роль у цьому плані. 

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спорт футбол Футбол трансфери Максим Таловєров Сток Сіті
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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