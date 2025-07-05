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Главная Спорт Таловеров отказал Ноттингему ради другого английского клуба

Таловеров отказал Ноттингему ради другого английского клуба

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 18:05
Защитник сборной Украины стал игроком клуба из Англии
Максим Таловеров на презентации в новом клубе. Фото: instagram.com/stokecity/

Защитник сборной Украины Максим Таловеров стал игроком английского клуба "Сток Сити". Новичок успешно прошел медицинское обследование и был представлен болельщикам. 

Официальное подтверждение появилось на сайте команды.

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Футболист сборной Украины подписал контракт сроком на три года. До этого Максим Таловеров выступал за "Плимут" и хорошо проявил себя в английской системе. В 25 лет он уже обладает солидным опытом, а теперь получит шанс заявить о себе в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии. 

Максим Таловеров
Первые слова Максима Таловерова в новом клубе. Фото: instagram.com/stokecity/

Перспективы Таловерова в "Сток Сити"

Спортивный директор клуба Джон Уолтерс отметил, что украинец идеально вписывается в философию команды: Таловеров известен бойцовским характером и лидерскими качествами. По его словам, "Макси играет не только головой, но и сердцем".

В прошлом сезоне "Сток Сити" финишировал на 18-м месте в Чемпионшипе и теперь надеется с новым тренером Марком Робинсом и свежими трансферами побороться за возвращение в английскую Премьер-лигу. Таловеров может сыграть важную роль в этом плане.

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спорт футбол Футбол трансферы Максим Таловеров Сток Сити
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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