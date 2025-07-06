Усик — Дюбуа 2 — украинец признался, что британец боится боя

Усик саркастично объяснил, почему Дюбуа его боится
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Даниэля Дюбуа. Бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира пройдет 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
По словам Усика в интервью DAZN, его соперник изменился с момента их первого поединка, который состоялся в августе 2023 года в Польше.
В первом бою Александр Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде, но вокруг результата было много споров из-за удара ниже пояса от британца. Теперь Даниэль Дюбуа получил шанс отыграться, но, как считает Усик, внутренне он не до конца готов.
"Конечно, Дюбуа изменился и вырос. Заслужил ли он шанс на все титулы? Да, думаю, что заслужил. Но он боится меня, у него есть страх", — заявил украинец.
Украинец добавил, что страх перед боем есть и у него самого, но его страх "другой по характеру".
Где смотреть бой Усик — Дюбуа 2
В Украине прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на каналах Setanta Sports, а также на платформе setantasports.com. Также возможна бесплатная трансляция на официальном YouTube-канале Setanta Sports.
Стоимость подписки на стриминг-платформу Setanta начинается от 109 гривен в месяц. В некоторых странах Европы действуют свои тарифы.
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