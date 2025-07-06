Усик — Дюбуа 2 — украинец признался, что британец боится боя

Александр Усик отвечает на вопросы. Кадр из видео

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Даниэля Дюбуа. Бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира пройдет 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

По словам Усика в интервью DAZN, его соперник изменился с момента их первого поединка, который состоялся в августе 2023 года в Польше.

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В первом бою Александр Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде, но вокруг результата было много споров из-за удара ниже пояса от британца. Теперь Даниэль Дюбуа получил шанс отыграться, но, как считает Усик, внутренне он не до конца готов.

Александр Усик во время интервью. Кадр из видео

"Конечно, Дюбуа изменился и вырос. Заслужил ли он шанс на все титулы? Да, думаю, что заслужил. Но он боится меня, у него есть страх", — заявил украинец.

Украинец добавил, что страх перед боем есть и у него самого, но его страх "другой по характеру".

Где смотреть бой Усик — Дюбуа 2

В Украине прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на каналах Setanta Sports, а также на платформе setantasports.com. Также возможна бесплатная трансляция на официальном YouTube-канале Setanta Sports.

Стоимость подписки на стриминг-платформу Setanta начинается от 109 гривен в месяц. В некоторых странах Европы действуют свои тарифы.

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