Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик саркастично пояснив, чому Дюбуа його боїться

Усик саркастично пояснив, чому Дюбуа його боїться

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 12:15
Усик — Дюбуа 2 — українець зізнався, що британець боїться бою
Олександр Усик відповідає на запитання. Кадр із відео

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Даніеля Дюбуа. Бій-реванш за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

За словами Усика в інтерв'ю DAZN, його суперник змінився з моменту їхнього першого поєдинку, який відбувся в серпні 2023 року в Польщі.

Реклама
Читайте також:

У першому бою Олександр Усик переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді, але навколо результату було багато суперечок через удар нижче пояса від британця. Тепер Даніель Дюбуа отримав шанс відігратися, але, як вважає Усик, внутрішньо він не до кінця готовий.

Александр Усик
Олександр Усик під час інтерв'ю. Кадр із відео

"Звичайно, Дюбуа змінився та виріс. Чи заслужив він шанс на всі титули? Так, думаю, що заслужив. Але він боїться мене, у нього є страх", — заявив українець.

Українець додав, що страх перед боєм є і в нього самого, але його страх "інший за характером".

Де дивитися бій Усик — Дюбуа 2

В Україні пряму трансляцію поєдинку можна буде побачити на каналах Setanta Sports, а також на платформі setantasports.com. Також можлива безкоштовна трансляція на офіційному YouTube-каналі Setanta Sports.

Вартість підписки на стримінг-платформу Setanta починається від 109 гривень на місяць. У деяких країнах Європи діють свої тарифи.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду вперше розчарував уболівальників збірної Португалії.

Хабі Алонсо обрав зірку, яка замінить у "Реалі" Тоні Крооса та Луку Модріча.

Лідер "Баварії" назвав причину важкої травми молодого форварда Джамала Мусіалу.

Турецький тренер Арда Туран готує серйозні зміни в грі донецького "Шахтаря".

спорт футбол Олександр Усик Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації