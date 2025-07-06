Усик — Дюбуа 2 — українець зізнався, що британець боїться бою

Олександр Усик відповідає на запитання. Кадр із відео

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Даніеля Дюбуа. Бій-реванш за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

За словами Усика в інтерв'ю DAZN, його суперник змінився з моменту їхнього першого поєдинку, який відбувся в серпні 2023 року в Польщі.

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У першому бою Олександр Усик переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді, але навколо результату було багато суперечок через удар нижче пояса від британця. Тепер Даніель Дюбуа отримав шанс відігратися, але, як вважає Усик, внутрішньо він не до кінця готовий.

Олександр Усик під час інтерв'ю. Кадр із відео

"Звичайно, Дюбуа змінився та виріс. Чи заслужив він шанс на всі титули? Так, думаю, що заслужив. Але він боїться мене, у нього є страх", — заявив українець.

Українець додав, що страх перед боєм є і в нього самого, але його страх "інший за характером".

Де дивитися бій Усик — Дюбуа 2

В Україні пряму трансляцію поєдинку можна буде побачити на каналах Setanta Sports, а також на платформі setantasports.com. Також можлива безкоштовна трансляція на офіційному YouTube-каналі Setanta Sports.

Вартість підписки на стримінг-платформу Setanta починається від 109 гривень на місяць. У деяких країнах Європи діють свої тарифи.

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