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Головна Спорт Мілевський здивував словами про головну легенду київського Динамо

Мілевський здивував словами про головну легенду київського Динамо

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 12:45
Не Шевченко — Мілевський назвав головну легенду Динамо
Артем Мілевський на відпочинку. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній форвард збірної України та "Динамо" Артем Мілевський поділився своєю думкою про те, хто для нього став справжньою легендою київського клубу.

За словами футболіста, головною фігурою для нього залишається не найтитулованіший гравець, а людина, яку він знав особисто і поважав глибоко, повідомляє TikTok-канал KONTAGD.

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Артем Мілевський наголосив, що в його серці особливе місце посідає Валентин Белькевич — колишній півзахисник "Динамо", з яким у нього були не тільки футбольні, а й особисті зв'язки. Їх пов'язує не тільки клубна історія, а й спільне білоруське походження, адже обидва спортсмени родом із Мінська.

Валентин Белькевич
Валентин Белькевич у матчі за "Динамо". Фото: УНІАН

Що Мілевський сказав про Белькевича

З дитинства Артем захоплювався грою півзахисника "Динамо", а його батько вважав Валентина еталоном. Цей образ закріпився в пам'яті й став символом епохи.

"Ми колись винайняли квартиру в одному будинку. У нього був SL 55, і він мене завжди підвозив. Та й узагалі, він був чудовою людиною. Він назавжди залишився в моєму серці. Для мене Белькевич, навіть не Шевченко, не Ребров, — головна легенда "Динамо", — сказав Мілевський.

Валентин Белькевич провів у "Динамо" понад 300 матчів, ставши одним із найкращих плеймейкерів в історії клубу. Він вигравав чемпіонат України дев'ять разів, неодноразово ставав володарем Кубка та Суперкубка країни, а також був важливою частиною команди Валерія Лобановського, яка дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів у 1999 році. Белькевич назавжди залишився символом витонченого футболу киян.

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спорт футбол Андрій Шевченко Артем Мілевський Динамо
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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