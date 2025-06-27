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Головна Спорт В Одесі мобілізували голову пресслужби Чорноморця

В Одесі мобілізували голову пресслужби Чорноморця

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 10:31
Главу пресслужби Чорноморця Хемія мобілізовано в Одесі
Глава прес-служби "Чорноморця" Віталій Хемій. Кадр із відео
Ключові моменти Що сталося з працівником "Чорноморця"

В Одесі представники територіального центру комплектування провели мобілізацію співробітника футбольного клубу "Чорноморець". Як стало відомо, призов торкнувся глави пресслужби клубу Віталія Хемія.

У працівника футбольного клубу була бронь, але її не продовжили, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

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В умовах воєнного часу багато українських клубів, зокрема й "Чорноморець", отримують бронювання для своїх співробітників. Така бронь тимчасово звільняє футболістів, тренерів та персонал від мобілізації, даючи їм змогу продовжувати роботу в рамках чинних термінів.

Виталий Хемий
Віталій Хемій під час матчу. Фото: Telegram

Однак у випадку Віталія Хемія ситуація виявилася іншою: термін його броні закінчився і не був продовжений. Після цього представники ТЦК провели рекрутинг та оформили його призов на службу.

Що сталося з працівником "Чорноморця"

Хемія направили для виконання військових обов'язків
Через кілька днів після мобілізації Віталія було направлено для проходження служби в одну із сусідніх областей. Він виконуватиме завдання із захисту України у складі підрозділу, визначеного командуванням.

Наразі футбольний клуб офіційно ситуацію не коментував. Пресслужба продовжує функціонувати в робочому режимі.

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Одеса спорт футбол Чорноморець мобілізація війна в Україні
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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