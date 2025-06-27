Главу пресслужби Чорноморця Хемія мобілізовано в Одесі

В Одесі мобілізували голову пресслужби Чорноморця
В Одесі представники територіального центру комплектування провели мобілізацію співробітника футбольного клубу "Чорноморець". Як стало відомо, призов торкнувся глави пресслужби клубу Віталія Хемія.
У працівника футбольного клубу була бронь, але її не продовжили, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".
В умовах воєнного часу багато українських клубів, зокрема й "Чорноморець", отримують бронювання для своїх співробітників. Така бронь тимчасово звільняє футболістів, тренерів та персонал від мобілізації, даючи їм змогу продовжувати роботу в рамках чинних термінів.
Однак у випадку Віталія Хемія ситуація виявилася іншою: термін його броні закінчився і не був продовжений. Після цього представники ТЦК провели рекрутинг та оформили його призов на службу.
Що сталося з працівником "Чорноморця"
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Через кілька днів після мобілізації Віталія було направлено для проходження служби в одну із сусідніх областей. Він виконуватиме завдання із захисту України у складі підрозділу, визначеного командуванням.
Наразі футбольний клуб офіційно ситуацію не коментував. Пресслужба продовжує функціонувати в робочому режимі.
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