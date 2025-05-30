Яких гравців зберіг Чорноморець на наступний сезон

Тренер Олександр Кучер перед матчем команди. Фото: УНІАН

"Чорноморець" активно готується до наступного сезону УПЛ та почав із найважливіших кадрових рішень. Одеський клуб розлучається з низкою гравців, але при цьому зберігає досвідчений кістяк.

Як повідомляє "ТаТоТаке", з клубом залишаться одразу п'ять футболістів.

Реклама

Читайте також:

Йдеться про захисників Ярослава Ракіцького та Віталія Єрмакова, півзахисників Артема Габелка та Богдана Білошевського, а також нападника Олексія Хобленка.

Тренування гравців "Чорноморця". Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Хто залишає "Чорноморець"

На правах вільних агентів "Чорноморець" залишають Артур Рудько, Богдан Бутко, Йон Шпорн, Ілля Шевцов та Денис Безбородько. Усі вони мали досвід та вагу в роздягальні, але клуб вирішив не продовжувати співпрацю.

Також завершилися орендні угоди з трьома гравцями, які повернуться до "Шахтаря" — це Лука Лацабідзе, Кирило Сігєєв та Хусрав Таїров. Ігор Когут вирушить назад у "Металіст 1925", а Еміль Мустафаєв — у "Полісся".

Крім того, клуб не виключає продаж кількох гравців у разі інтересу з боку УПЛ. У списку на потенційний трансфер — Ярослав Кисіль, Євген Скиба, Кирило Попов та Денис Янаков.

Нагадаємо, відомі кандидати на роль нового головного тренера збірної України.

Кріштіану Роналду може отримати в Саудівській Аравії рекордно вигідну пропозицію.

"Барселона" торгується з "Ліверпулем" щодо однієї із зірок англійської команди.

Хосеп Гвардіола візьме у свій тренерський штаб легенду лондонського "Арсеналу".