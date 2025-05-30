Каких игроков сохранил Черноморец на следующий сезон

Кто останется в Черноморце на новый сезон УПЛ
"Черноморец" активно готовится к следующему сезону УПЛ и начал с важнейших кадровых решений. Одесский клуб расстаётся с рядом игроков, но при этом сохраняет опытный костяк.
Как сообщает "ТаТоТаке", с клубом останутся сразу пять футболистов.
Речь идет о защитниках Ярославе Ракицком и Виталии Ермакове, полузащитниках Артеме Габелко и Богдане Белошевском, а также нападающем Алексее Хобленко.
Кто покидает "Черноморец"
На правах свободных агентов "Черноморец" покидают Артур Рудько, Богдан Бутко, Йон Шпорн, Илья Шевцов и Денис Безбородько. Все они имели опыт и вес в раздевалке, но клуб решил не продлевать сотрудничество.
Также завершились арендные соглашения с тремя игроками, которые вернутся в "Шахтер" — это Лука Лацабидзе, Кирилл Сигеев и Хусрав Таиров. Игорь Когут отправится обратно в "Металлист 1925", а Эмиль Мустафаев — в "Полесье".
Кроме того, клуб не исключает продажу нескольких игроков в случае интереса со стороны УПЛ. В списке на потенциальный трансфер — Ярослав Кисиль, Евгений Скиба, Кирилл Попов и Денис Янаков.
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