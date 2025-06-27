Глава пресс-службы Черноморца Хемий мобилизирован в Одессе

В Одессе мобилизовали главу пресс-службы Черноморца
В Одессе представители территориального центра комплектования провели мобилизацию сотрудника футбольного клуба "Черноморец". Как стало известно, призыв затронул главу пресс-службы клуба Виталия Хемия.
У работника футбольного клуба была бронь, но ее не продлили, сообщает "Динамо Киев от Шурика".
В условиях военного времени многие украинские клубы, в том числе и "Черноморец", получают бронирование для своих сотрудников. Такая бронь временно освобождает футболистов, тренеров и персонал от мобилизации, позволяя им продолжать работу в рамках действующих сроков.
Однако в случае Виталия Хемия ситуация оказалась иной: срок его брони истек и не был продлен. После этого представители ТЦК провели рекрутинг и оформили его призыв на службу.
Что произошло с работником "Черноморца"
Хемия направили для выполнения военных обязанностей
Через несколько дней после мобилизации Виталий был направлен для прохождения службы в одну из соседних областей. Он будет выполнять задачи по защите Украины в составе подразделения, определенного командованием.
На данный момент футбольный клуб официально ситуацию не комментировал. Пресс-служба продолжает функционировать в рабочем режиме.
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