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Главная Спорт В Одессе мобилизовали главу пресс-службы Черноморца

В Одессе мобилизовали главу пресс-службы Черноморца

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 10:31
Глава пресс-службы Черноморца Хемий мобилизирован в Одессе
Глава пресс-службы "Черноморца" Виталий Хемий. Кадр из видео
Ключові моменти Что произошло с работником "Черноморца"

В Одессе представители территориального центра комплектования провели мобилизацию сотрудника футбольного клуба "Черноморец". Как стало известно, призыв затронул главу пресс-службы клуба Виталия Хемия.

У работника футбольного клуба была бронь, но ее не продлили, сообщает "Динамо Киев от Шурика". 

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В условиях военного времени многие украинские клубы, в том числе и "Черноморец", получают бронирование для своих сотрудников. Такая бронь временно освобождает футболистов, тренеров и персонал от мобилизации, позволяя им продолжать работу в рамках действующих сроков. 

Виталий Хемий
Виталий Хемий во время матча. Фото: Telegram

Однако в случае Виталия Хемия ситуация оказалась иной: срок его брони истек и не был продлен. После этого представители ТЦК провели рекрутинг и оформили его призыв на службу.

Что произошло с работником "Черноморца" 

Хемия направили для выполнения военных обязанностей
Через несколько дней после мобилизации Виталий был направлен для прохождения службы в одну из соседних областей. Он будет выполнять задачи по защите Украины в составе подразделения, определенного командованием.

На данный момент футбольный клуб официально ситуацию не комментировал. Пресс-служба продолжает функционировать в рабочем режиме.

Напомним, иностранный футболист станет первым новичком "Динамо" в это летнее трансферное окно.

Максим Шульга, один из самых перспективных украинских баскетболистов, получил предложение от клуба НБА.

Киевское "Динамо" отказалось от защитника с опытом в сборной, несмотря на его желание присоединиться к команде.

Фигуристка София Голиченко по праву считается одной из самых ярких и красивых спортсменок Украины.

Одесса спорт футбол Черноморец мобилизация война в Украине
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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