Шелестюк нокаутировал американца после трехлетнего перерыва

Тарас Шелестюк после победы. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk/

Украинский боксер Тарас Шелестюк блестяще вернулся на ринг после трехлетнего перерыва. В поединке, прошедшем в США, 39-летний спортсмен отправил в нокаут американца Роддрикуса Ливси уже во втором раунде.

Шелестюк с первых секунд взял бой под контроль, демонстрируя уверенность, скорость и привычную технику, сообщает портал Новини.LIVE.

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Яркая победа Шелестюка

Кульминация наступила во втором раунде, когда Шелестюк прижал соперника к канатам и нанес мощный левый хук точно в челюсть. Американец рухнул на настил, и рефери тут же остановил бой, зафиксировав чистую победу нокаутом.

Это был первый бой Шелестюка с марта 2022 года, когда он впервые в карьере завершил поединок вничью. Возвращение на ринг после долгого простоя получилось ярким и символичным. Тарас доказал, что остается опасным соперником.

Тарас Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012, бывший чемпион мира среди любителей и непобежденный боксер в профессионалах (20 побед, 1 ничья). Он выступает в первой средней весовой категории и тренируется в США.

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