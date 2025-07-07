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Главная Спорт Украинский боксер возобновил карьеру и нокаутировал соперника

Украинский боксер возобновил карьеру и нокаутировал соперника

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 09:48
Шелестюк нокаутировал американца после трехлетнего перерыва
Тарас Шелестюк после победы. Фото: instagram.com/tarasshelestyuk/

Украинский боксер Тарас Шелестюк блестяще вернулся на ринг после трехлетнего перерыва. В поединке, прошедшем в США, 39-летний спортсмен отправил в нокаут американца Роддрикуса Ливси уже во втором раунде.

Шелестюк с первых секунд взял бой под контроль, демонстрируя уверенность, скорость и привычную технику, сообщает портал Новини.LIVE.

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Яркая победа Шелестюка

Кульминация наступила во втором раунде, когда Шелестюк прижал соперника к канатам и нанес мощный левый хук точно в челюсть. Американец рухнул на настил, и рефери тут же остановил бой, зафиксировав чистую победу нокаутом.

Это был первый бой Шелестюка с марта 2022 года, когда он впервые в карьере завершил поединок вничью. Возвращение на ринг после долгого простоя получилось ярким и символичным. Тарас доказал, что остается опасным соперником.

Тарас Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012, бывший чемпион мира среди любителей и непобежденный боксер в профессионалах (20 побед, 1 ничья). Он выступает в первой средней весовой категории и тренируется в США. 

Напомним, донецкий "Шахтер" готовит сюрприз соперникам в борьбе за титул УПЛ в новом сезоне. 

Жена лидера киевского "Динамо" продемонстрировала стройное тело на фотографиях с роскошного курорта. 

спорт Олимпийские игры бокс олимпиада Тарас Шелестюк
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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