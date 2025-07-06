Тайсон Фьюри задумался о бое в Москве на Красной площади за титул IBA

Тайсон Фьюри на "Олд Траффорд" в Манчестере. Фото: Reuters/Ed Sykes

Бывший абсолютный чемпион мира Тайсон Фьюри заявил, что его приглашали в Москву на прощальный бой по версии IBA, и он не прочь принять участие. Российский функционер Умар Кремлев, глава Международной боксерской ассоциации, лично предложил устроить для него "последний красивый поединок" на Красной площади.

Фьюри рассказал, что мечтал о посещении Москвы еще четыре года назад и собирался выйти на Красную площадь зимой в мехах перед финалом в Новой Зеландии, сообщает пресс-служба IBA.

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Тайсон Фьюри и бывший вратарь Петер Шмайхель. Фото: Reuters/Ed Sykes

Зачем Фьюри бой в России

По словам Тайсона, предложение уже обсуждаются с его менеджером Спенсером Брауном, и он ожидает официальное предложение от Кремлева. Британец подчеркнул, что всегда хотел показать Россию на большом экране.

Фьюри присутствовал на боксерском вечере IBA в Стамбуле и выразил благодарность Кремлеву за приглашение и организацию мероприятия прошлой неделе.

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