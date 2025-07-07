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Головна Спорт Де зараз Яна Клочкова — правда про її життя після спорту

Де зараз Яна Клочкова — правда про її життя після спорту

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 11:01
Зникнення Клочкової — як змінилося життя олімпійської легенди
Яна Клочкова після чемпіонського запливу. Фото: УНІАН

Не так давно Яна Клочкова була обличчям українського спорту, гордістю країни та символом олімпійських перемог. Сьогодні ж ім'я багаторазової чемпіонки майже не звучить у медіа, а її зникнення з публічного поля викликає дедалі більше запитань.

Після початку повномасштабної війни Клочкова виїхала до Криму, де живе разом із сином та батьками, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Яна Клочкова
Яна Клочкова на дистанції. Фото: УНІАН

Яна Клочкова повністю припинила появу на публіці та більше не дає інтерв'ю. У соцмережах 42-річна спортсменка також не з'являється: її офіційний акаунт давно не оновлюється.

Яна Клочкова
Клочкова — прапороносець збірної України на Олімпіаді. Фото: УНІАН

Що відомо про життя Клочкової

Вболівальники та спортивна спільнота досі не почули від неї жодного слова з приводу війни. Мовчання олімпійської чемпіонки викликає неоднозначну реакцію: від розчарування до відкритих звинувачень у зраді. При цьому сама Клочкова публічно не коментує свій переїзд та нові обставини життя.

Яна Клочкова
Яна Клочкова — героїня фотовиставки "Зірки сміються". Фото: УНІАН

Раніше Яна займалася громадською та політичною діяльністю: була депутатом місцевої ради, очолювала київське відділення Національного олімпійського комітету. Однак відтоді минуло багато років, і вона поступово пішла в тінь.

Яна Клочкова
Клочкова з колишнім президентом України Віктором Януковичем. Фото: УНІАН

Одна з найкращих спортсменок України

Яна Клочкова — чотириразова олімпійська чемпіонка, володарка 50 рекордів України, 14 медалей чемпіонатів світу і 28 — Європи. Вона завершила кар'єру 2008 року та залишається однією з найтитулованіших плавчинь в історії країни.

Яна Клочкова
Яна Клочкова влітку 2019 року. Фото: УНІАН

Досягнення Яни Клочкової назавжди залишаться в історії українського спорту, навіть якщо сама спортсменка обрала для себе шлях тиші.

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Крим спорт Олімпійські ігри Яна Клочкова Плавання
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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