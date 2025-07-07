Зникнення Клочкової — як змінилося життя олімпійської легенди

Де зараз Яна Клочкова — правда про її життя після спорту
Не так давно Яна Клочкова була обличчям українського спорту, гордістю країни та символом олімпійських перемог. Сьогодні ж ім'я багаторазової чемпіонки майже не звучить у медіа, а її зникнення з публічного поля викликає дедалі більше запитань.
Після початку повномасштабної війни Клочкова виїхала до Криму, де живе разом із сином та батьками, повідомляє портал Новини.LIVE.
Яна Клочкова повністю припинила появу на публіці та більше не дає інтерв'ю. У соцмережах 42-річна спортсменка також не з'являється: її офіційний акаунт давно не оновлюється.
Що відомо про життя Клочкової
Вболівальники та спортивна спільнота досі не почули від неї жодного слова з приводу війни. Мовчання олімпійської чемпіонки викликає неоднозначну реакцію: від розчарування до відкритих звинувачень у зраді. При цьому сама Клочкова публічно не коментує свій переїзд та нові обставини життя.
Раніше Яна займалася громадською та політичною діяльністю: була депутатом місцевої ради, очолювала київське відділення Національного олімпійського комітету. Однак відтоді минуло багато років, і вона поступово пішла в тінь.
Одна з найкращих спортсменок України
Яна Клочкова — чотириразова олімпійська чемпіонка, володарка 50 рекордів України, 14 медалей чемпіонатів світу і 28 — Європи. Вона завершила кар'єру 2008 року та залишається однією з найтитулованіших плавчинь в історії країни.
Досягнення Яни Клочкової назавжди залишаться в історії українського спорту, навіть якщо сама спортсменка обрала для себе шлях тиші.
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