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Главная Спорт Известный тренер объяснил, куда Буяльский уйдет из Динамо

Известный тренер объяснил, куда Буяльский уйдет из Динамо

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 12:49
Трансфер Буяльского — тренер назвал условие для ухода капитана Динамо
Виталий Буяльский на сборах "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Первый тренер полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского поделился мнением о перспективах воспитанника в клубе. Валерий Катальчук напомнил, что контракт игрока недавно біл продлен, несмотря на появившиеся ранее слухи о возможном трансфере.

До подписания соглашения обсуждались варианты переезда Буяльского в США, сообщает "Украинский футбол". 

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Слухи об уходе Виталия Буяльского из "Динамо" появляются каждый год, но 32-летний защитник провел в клубе уже 15 сезонов с короткой арендой в "Говерле". Капитан "бело-синих" снова продлил контракт с клубом, и его первый тренер объяснил мотивацию такого поступка. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Когда Буяльский уйдет из "Динамо"  

Валерий Катальчук отметил, что руководство киевского клуба, включая президента, дало игроку шанс продолжить карьеру в родной команде, и сейчас Буяльский фокусируется исключительно на матчах и подготовке. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский (слева) работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тренер добавил, что, несмотря на слухи, сейчас Буяльский полностью связан к "Динамо" и демонстрирует стабильную игровую форму на поле. Однако при выгодном предложении из-за границы руководство клуба может отпустить полузащитника, особенно если сам футболист захочет попробовать силы в другом чемпионате. Такой вариант допускается, но только после ближайших сезонов, когда у "Динамо" не будет кадровой зависимости от опытных игроков.

Известно, что контракт Виталия Буяльского действителен до 30 июня 2027 года. В сезоне 2024/2025 он провел 29 матчей в чемпионате Украины и забил 7 голов. 

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы Виталий Буяльский
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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