Дружина футболіста Динамо розповіла, як почалися їхні стосунки

Зірковий гравець Динамо познайомився зі своєю нареченою в мережі
Футболіст київського "Динамо" Костянтин Вівчаренко та його обраниця виявилися учасниками однієї з найзворушливіших історій кохання, що почалася в інтернеті.
Дівчина розповіла в TikTok, як уперше поспілкувалася з майбутнім нареченим. Усе почалося з непримітного, але щирого повідомлення в Instagram.
Історія знайомства викликала жвавий відгук у соцмережах: багато хто впізнав себе в діалозі, з якого все почалося. Альяна Ярматова вирішила приєднатися до популярного тренду, де дівчата діляться скриншотами перших листувань з коханими. Саме там вона та показала початок спілкування з Костянтином Вівчаренком.
Як захисник "Динамо" знайшов кохання
Шанувальники оцінили природність і тепло стосунків пари. Трохи скептицизму з боку дівчини лише додало історії романтики — вона зізналася, що з обережністю ставилася до знайомств в Instagram. Але саме щирий підхід футболіста виявився вирішальним.
Історія Вівчаренка та його нареченої швидко розлетілася спортивними та лайфстайл-пабліками. Користувачі зазначають, що такі щирі моменти роблять відомих людей ближчими та зрозумілішими. Підтримка з боку вболівальників не змусила на себе чекати — у коментарях пишуть, що пара має чудовий вигляд разом.
Наразі Костянтин продовжує виступати за "Динамо", а його обраниця активно веде соцмережі, ділячись особистими моментами та підтримуючи футболіста в кар'єрі. Їхня історія — ще один доказ, що справжні почуття можуть початися з простого "Привіт" у директі.
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