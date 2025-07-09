Дружина футболіста Динамо розповіла, як почалися їхні стосунки

Костянтин Вівчаренко та Альяна Ярматова на святкуванні чемпіонства "Динамо". Фото: instagram.com/a.shekerli/

Футболіст київського "Динамо" Костянтин Вівчаренко та його обраниця виявилися учасниками однієї з найзворушливіших історій кохання, що почалася в інтернеті.

Дівчина розповіла в TikTok, як уперше поспілкувалася з майбутнім нареченим. Усе почалося з непримітного, але щирого повідомлення в Instagram.

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Альяна Ярматова позує перед камерою. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Історія знайомства викликала жвавий відгук у соцмережах: багато хто впізнав себе в діалозі, з якого все почалося. Альяна Ярматова вирішила приєднатися до популярного тренду, де дівчата діляться скриншотами перших листувань з коханими. Саме там вона та показала початок спілкування з Костянтином Вівчаренком.

Альяна Ярматова в ресторані. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Як захисник "Динамо" знайшов кохання

Шанувальники оцінили природність і тепло стосунків пари. Трохи скептицизму з боку дівчини лише додало історії романтики — вона зізналася, що з обережністю ставилася до знайомств в Instagram. Але саме щирий підхід футболіста виявився вирішальним.

Листування Альяни та Костянтина. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Історія Вівчаренка та його нареченої швидко розлетілася спортивними та лайфстайл-пабліками. Користувачі зазначають, що такі щирі моменти роблять відомих людей ближчими та зрозумілішими. Підтримка з боку вболівальників не змусила на себе чекати — у коментарях пишуть, що пара має чудовий вигляд разом.

Наразі Костянтин продовжує виступати за "Динамо", а його обраниця активно веде соцмережі, ділячись особистими моментами та підтримуючи футболіста в кар'єрі. Їхня історія — ще один доказ, що справжні почуття можуть початися з простого "Привіт" у директі.

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