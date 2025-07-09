Жена футболиста Динамо рассказала, как начались их отношения

Константин Вивчаренко и Альяна Ярматова на праздновании чемпионства "Динамо". Фото: instagram.com/a.shekerli/

Футболист киевского "Динамо" Константин Вивчаренко и его избранница оказались участниками одной из самых трогательных историй любви, начавшейся в интернете.

Девушка рассказала в TikTok, как впервые пообщалась с будущим женихом. Все началось с неприметного, но искреннего сообщения в Instagram.

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Альяна Ярматова позирует перед камерой. Фото: instagram.com/a.shekerli/

История знакомства вызвала живой отклик в соцсетях: многие узнали себя в диалоге, с которого все началось. Альяна Ярматова решила присоединиться к популярному тренду, где девушки делятся скриншотами первых переписок с возлюбленными. Именно там она и показала начало общения с Константином Вивчаренко.

Альяна Ярматова в ресторане. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Как защитник "Динамо" нашел любовь

Поклонники оценили естественность и тепло отношений пары. Немного скептицизма со стороны девушки лишь добавило истории романтики — она призналась, что с осторожностью относилась к знакомствам в Instagram. Но именно искренний подход футболиста оказался решающим.

Переписка Альяны и Константина. Фото: instagram.com/a.shekerli/

История Вивчаренко и его невесты быстро разлетелась по спортивным и лайфстайл-пабликам. Пользователи отмечают, что такие искренние моменты делают известных людей ближе и понятнее. Поддержка со стороны болельщиков не заставила себя ждать — в комментариях пишут, что пара прекрасно смотрится вместе.

На данный момент Константин продолжает выступать за "Динамо", а его избранница активно ведет соцсети, делясь личными моментами и поддерживая футболиста в карьере. Их история — еще одно доказательство, что настоящие чувства могут начаться с простого "Приветик" в директе.

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