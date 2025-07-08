Вихованець Динамо гратиме за новачка чемпіонату України

Колишній динамівець гратиме у складі новачка УПЛ
Команда "Епіцентр" продовжує посилювати склад та активно працювати на трансферному ринку. Дебютант Прем'єр-ліги запросив одного з футболістів "Чорноморця".
У новому сезоні за "Епіцентр" виступатиме Денис Янаков, повідомляє пресслужба клубу.
Досвідчений 26-річний український півзахисник Денис Янаков офіційно змінив клубну прописку. Він залишив одеський "Чорноморець" та став гравцем "Епіцентру". Інформація про термін контракту та умови переходу поки не розголошується.
Амбіції "Епіцентру" в УПЛ
Перехід Янакова став частиною літньої перебудови в обох командах: "Чорноморець" за підсумками минулого сезону вилетів до Першої ліги, а "Епіцентр", навпаки, вперше в історії вийшов в УПЛ. Для новачка еліти підписання досвідченого флангового гравця є стратегічно важливим посиленням.
Минулого сезону Янаков провів 26 матчів та забив 5 м'ячів за "Чорноморець". Він стабільно виходив в основному складі та демонстрував високий рівень гри в атаці.
Нагадаємо, майже всі клуби УПЛ виявилися збитковими за підсумками минулого року.
Українська легкоатлетка Юлія Левченко залишається однією з найкрасивіших спортсменок країни.
Стало відомо, куди переїхав легендарний спортсмен та функціонер Сергій Бубка.
Олімпійська рекордсменка Яна Клочкова продовжує жити в Криму і не дає інтерв'ю.
Читайте Новини.LIVE!