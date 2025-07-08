Вихованець Динамо гратиме за новачка чемпіонату України

Денис Янаков на полі. Фото: instagram.com/den_yanakov17/

Команда "Епіцентр" продовжує посилювати склад та активно працювати на трансферному ринку. Дебютант Прем'єр-ліги запросив одного з футболістів "Чорноморця".

У новому сезоні за "Епіцентр" виступатиме Денис Янаков, повідомляє пресслужба клубу.

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Денис Янаков у футболці "Чорноморця". Фото: instagram.com/den_yanakov17/

Амбіції "Епіцентру" в УПЛ

Перехід Янакова став частиною літньої перебудови в обох командах: "Чорноморець" за підсумками минулого сезону вилетів до Першої ліги, а "Епіцентр", навпаки, вперше в історії вийшов в УПЛ. Для новачка еліти підписання досвідченого флангового гравця є стратегічно важливим посиленням.

Минулого сезону Янаков провів 26 матчів та забив 5 м'ячів за "Чорноморець". Він стабільно виходив в основному складі та демонстрував високий рівень гри в атаці.

Нагадаємо, майже всі клуби УПЛ виявилися збитковими за підсумками минулого року.

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