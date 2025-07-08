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Головна Спорт Колишній динамівець гратиме у складі новачка УПЛ

Колишній динамівець гратиме у складі новачка УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 12:17
Вихованець Динамо гратиме за новачка чемпіонату України
Денис Янаков на полі. Фото: instagram.com/den_yanakov17/

Команда "Епіцентр" продовжує посилювати склад та активно працювати на трансферному ринку. Дебютант Прем'єр-ліги запросив одного з футболістів "Чорноморця".

У новому сезоні за "Епіцентр" виступатиме Денис Янаков, повідомляє пресслужба клубу.

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Досвідчений 26-річний український півзахисник Денис Янаков офіційно змінив клубну прописку. Він залишив одеський "Чорноморець" та став гравцем "Епіцентру". Інформація про термін контракту та умови переходу поки не розголошується.

Денис Янаков
Денис Янаков у футболці "Чорноморця". Фото: instagram.com/den_yanakov17/

Амбіції "Епіцентру" в УПЛ

Перехід Янакова став частиною літньої перебудови в обох командах: "Чорноморець" за підсумками минулого сезону вилетів до Першої ліги, а "Епіцентр", навпаки, вперше в історії вийшов в УПЛ. Для новачка еліти підписання досвідченого флангового гравця є стратегічно важливим посиленням.

Минулого сезону Янаков провів 26 матчів та забив 5 м'ячів за "Чорноморець". Він стабільно виходив в основному складі та демонстрував високий рівень гри в атаці.

Нагадаємо, майже всі клуби УПЛ виявилися збитковими за підсумками минулого року.

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спорт футбол Чорноморець Футбол трансфери Епіцентр
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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